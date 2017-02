Politik Wiesau

Wo früher einmal Autos aufbereitet und verladen wurden, ist längst ein anderes Unternehmen aktiv. Und das äußerst erfolgreich. Jetzt lässt der Marktgemeinderat Wiesau den Bebauungsplan ändern.

Migrationsbeauftragter

Harald Gleißner Nachfolger

Neue Wahllokale Einstimmig sprachen sich die Wiesauer Markträte dafür aus, die Wahlbezirke im Ort neu zu strukturieren. Seitdem die Briefwahl-Anforderungen gelockert wurden, sei die Zahl derer, die lieber zu Hause ihre Kreuzchen machen, stark angestiegen, informierte Bürgermeister Toni Dutz, der sich gleichzeitig dafür aussprach, künftig zwei Briefwahllokale im Ort einzurichten. Nach einem Vorschlag seitens der Verwaltung soll es künftig je ein Urnenwahllokal in der Mittelschule, im Rathaus und im Schönhaider Mehrzweckhaus geben. Neu hinzukommen werden Wahlkabinen im Seniorenwohnheim "Haus Steinwaldblick". Erläuternd dazu verwies Dutz auf die Regelung in der Vergangenheit, wonach es im Gemeindegebiet sechs Urnen- und ein Briefwahllokal mit insgesamt 54 Wahlhelfern gab. Die Umstrukturierungen - so der Bürgermeister - hätten zur Folge, dass künftig nur noch 44 oder höchstens 50 Wahlhelfer zur Stimmenauszählung herangezogen würden. Auch könnte mit der Umstrukturierung eine gleichmäßigere Auslastung der Wahllokale erreicht werden. Einen besonderen Vorteil sah Dutz darin, dass mit den bereitgestellten Urnen im Seniorenheim gewährleistet sei, dass die Bewohner bequem an der Wahl teilnehmen könnten. (wro)

(wro) Im Juni 2007 gaben die Markträte "grünes Licht" für den Flächennutzungs- und Landschaftsplan, um den Bau des "Auto-Terminals Wiesau" (ATW) zu ermöglichen. Östlich der Bahnlinie entstand ein Sondergebiet für einen Kfz-Lager- und Umschlagplatz. Die Marktgemeinde sah in der Ansiedlung eine große Chance. Dutz verwies damals auch auf die Schaffung von 50 bis 70 Arbeitsplätzen. Zwei Jahre später folgte die Ernüchterung: "Auto-Terminal Wiesau" meldete Insolvenz an. Betroffen waren rund 50 Arbeitnehmer. Die Autos verschwanden.Nun prägen schon seit geraumer Zeit große Schiffscontainer und hohe Holzstapel das Bild. Der Container- und Warenumschlagplatz wächst - sehr zur Freude der Verantwortlichen im Rathaus. Die Gemeinde setzt auf eine langfristige Nachnutzung des ehemaligen ATW-Geländes und lässt deshalb jetzt den überholten Bebauungsplan "Kfz-Lager- und Umschlagplatz in Wiesau" ändern. Einstimmig folgten die Markträte der Empfehlung des Bürgermeisters und fassten den entsprechenden Beschluss. Diplom-Ingenieur Bernhard Bartsch wurde mit den Arbeiten betraut.Damit Integration besser gelingt, bestellt die Gemeinde Wiesau einen Migrationsbeauftragten. Das geschehe auch, um den Arbeitskreis Asyl zu unterstützen, so Bürgermeister Dutz. "Oliver Zrenner hat in dieser Sache bereits Erhebliches geleistet." Dutz hatte mit dem engagierten Wiesauer vorab gesprochen. "Als Vorsitzender des Arbeitskreises Asyl hat Zrenner signalisiert, das Ehrenamt bekleiden zu wollen." Einstimmig folgte das Gremium der Empfehlung.Nach rund 40 Jahren war es an der Zeit, die seit 1978 gültige Erschließungsbeitragssatzung einer Anpassung zu unterziehen. Als sogenannte Stabilisierungsgemeinde sei man sogar dazu verpflichtet, nicht nur die Satzung, sondern auch die Gebühren auf einen aktuellen Stand zu bringen, informierte Bürgermeister Toni Dutz. "Die anderen Gemeinden haben die Anpassung längst vollzogen." Im schlimmsten Fall wäre man sogar verpflichtet, bereits erhaltene Stabilisierungshilfe zurückzuzahlen, warnte Geschäftsleiter Thomas Weiß und beantwortete zugleich auch die entsprechende Anfrage aus den Reihen der Markträte. Die Änderung umfasst rund 25 Punkte. Auf einen aktuellen Stand gebracht wurde auch der Gemeindeanteil des beitragsfähigen Erschließungsaufwands in Höhe von nun zehn Prozent.Zu Jahresbeginn hat FW-Markträtin Regina Franz aus beruflichen Gründen ihr Mandat niedergelegt. Als deren Nachfolger wurde Harald Gleißner bestellt. Mit dem Rücktritt der FW-Markträtin war auch der Posten des Stellvertreters im Rechungsprüfungsausschuss neu zu besetzen. Seitens der Freien Wähler schlug Marktrat Thomas Streber Harald Gleißner als künftigen Stellvertreter seines Fraktionskollegen Manfred Vollath vor. Die Markträte sahen keine Veranlassung ihr Ja zu verweigern.