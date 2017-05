Politik Wiesau

09.05.2017

30

0 09.05.201730

Eine klare Ansage gegen das Fischen von Wählerstimmen am rechten Rand gab es bei der Jahresversammlung der Wiesauer CSU. Vorsitzender Oliver Zrenner erhielt erneut das Vertrauen der Mitglieder in einem deutlich verjüngten Führungsteam.

Gewachsene Kultur

Demokratie leben

Neuwahlen Ortsvorsitzender der CSU ist Oliver Zrenner, Stellvertreter sind Maria Bauer, Florian Distner und Michael Dutz. Schriftführer: Fritz Holm. Kassier: Christian Müller. Kassenprüfer: Josef Kellner und Bernhard Kraus. Beisitzer: Elsa Bächer, Raphael Bauer, Renate Bauer, Wolfgang Bauer, Hubert Distner, Richard Eismann, Roland Schüssler, Michaela Thoma und Wolfgang Stock sowie Toni Dutz, André Putzlocher, Lars Saller, Christoph Korb und Robert Wolfrum. Delegierte für die Kreisversammlung im Mai sind Toni Dutz, Michael Dutz, Fritz Holm, Christoph Korb, Wolfgang Bauer, Renate Bauer, Wolfgang Stock, Oliver Zrenner, Irmgard Hegen und Evi Dutz, für die besondere Kreisversammlung im Juli Toni Dutz, Fritz Holm, Oliver Zrenner, Florian Distner, Michael Dutz und Irmgard Hegen. (wro)

(wro) "Für uns als Partei, die das ,C' im Namen trägt, gilt der Grundsatz, dass wir jeden Menschen, der bei uns aufschlägt, anständig und menschlich behandeln." Man sei eine Wertegemeinschaft und kein "zusammengewürfelter Haufen", der am rechten Rand um Zustimmung buhle, bekräftigte Zrenner.Weiter brachte es der Ortsvorsitzende im Bayer-Saal in aller Deutlichkeit auf den Punkt: "Ich gebe ehrlich zu, dass ich mit aktuellen Aussagen, wie sie in der CSU-Landespolitik, neuerdings auch in der CDU-Bundespolitik zu hören sind, meine Schwierigkeiten habe." Oliver Zrenner meinte damit den Begriff der "Leitkultur". Kultur sei doch etwas Gewachsenes: "Gewachsen aus unserem Selbstverständnis für Religion, Ethik, Demokratie und Brauchtum." Das flammende Plädoyer schloss der Vorsitzende mit dem Wunsch nach mehr Inhalten in seiner Partei und einer klaren Stellungnahme was die Sicherstellung des Friedens, der Freiheit und der demokratischen Grundordnung anbelangt.Ein Höhepunkt des langen Abends war die Ehrung verdienter Mitglieder. Seit 25 Jahren Mitglied im CSU-Ortsverband sind Wolf Rössler und Elfriede Lang, für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Otto Bächer, Toni Dutz, Franz Prössl, Hans Eichhammer, Ingrid Forster und Sonja Schatzberger geehrt. Für 50 Jahre Treue ehrte die CSU Hans Bayer. Zrenners Rückblick auf zwei Jahre umfasste acht voll beschriebenen Seiten, die er als Duplikate herumreichte und nur auszugsweise wiedergab. Demnach zählt der Ortsverband 148 Mitglieder. Man wolle sich nicht nur mit einem Weinstand und einer Adventsfeier begnügen, richtete er den Blick auf die künftige Arbeit.Als politische Partei sehe man sich in der Pflicht, die Heimatgemeinde voranzubringen. "Wir sind davon überzeugt, dass uns ein aufgewertetes Ortsbild von anderen Ortschaften unterscheidbar machen kann." Dazu gehöre auch das ständige Werben um Neubürger. "Wir dürfen unser christliches Leitbild, unsere soziale Ausrichtung, aber auch den Sinn für unsere Gemeinschaft nicht aus dem Auge verlieren", schloss Zrenner. Einen umfassenden Rückblick auf mehr als 250 Termine ließ Schriftführer Fritz Holm folgen. Aufhorchen ließ Kassier Christian Müller mit der Information, dass man gezwungen sei, den Mitgliedsbeitrag anzupassen."Danke, dass ihr die Demokratie lebt", lobte MdB Albrecht Rupprecht die Arbeit in einem der größten Ortsverbände in der Region. Positiv über die Landkreisentwicklung äußerte sich stellvertretender Landrat Roland Grillmeier in seinen Grußworten. Mit einem Dank an den Ortsverband schloss sich Bürgermeister Toni Dutz an.