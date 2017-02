Politik Wiesau

10.02.2017

27

0 10.02.201727

Das Wiesauer Rathaus ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung dringend nötig. Die Kosten: 2,1 Millionen Euro. Die Markträte gaben am Donnerstagabend grünes Licht.

Gesamtpaket

Vorbildfunktion

Umbau bei laufendem Betrieb Im Sommer dieses Jahres soll es losgehen, dann werden die Gerüste aufgestellt. Beginnen werde man im Außenbereich des Rathauses, informierte Architekt Uwe Reihl. Mit der Fertigstellung (zunächst außen) sei voraussichtlich Ende 2017 zu rechnen. Schwierig dagegen gestalten sich die Arbeiten im Inneren des Rathauses, so der Fachmann. Da der Verwaltungsbetrieb während der Maßnahmen unvermindert weiterlaufe, müsse immer wieder mit Verzögerungen gerechnet werden, bedauerte Reihl. "Ein zeitlicher Umzug in ein anderes Gebäude ist nicht vorgesehen", erklärte der Architekt. Mit ungemütlicher Zugluft bei der Umrüstung der Fenster sei nicht zu rechnen. Diese würden in Modulbauweise samt Sonnenschutz und sonstigem Zubehör ausgetauscht. "Die alten Fenster bleiben solange im Haus, bis die neuen am Hof stehen", zerstreute Reihl aufkeimende Sorgen. Die Modulbauweise sei zwar kompliziert, "aber es wird alles reibungslos funktionieren". Neben neuen Fensterfronten und einer farblich veränderten Optik am Rathausgebäude, gebe es künftig auch einen Fahrstuhl, mit dem die Büroräume bequemer erreichbar seien. Der Umbau umfasst darüber hinaus auch die Sanierung der Toilettenanlagen. Modernisiert wird die Be- und Entlüftung im Gebäudeinneren (insbesondere im Sitzungssaal). Eine deutliche Verbesserung gibt es beim Wärmeschutz. Fest ins Auge gefasst sei eine behindertengerechte Lösung am Rathauszugang beziehungsweise bei der großen Eingangstür, die - auf Vorschlag der Architekten - einer Schiebetür weichen soll. Eine auf den Dachflächen anzubringende Photovoltaikanlage versorge das Gebäude mit Strom. Ob eine Einspeisung ins öffentliche Netz möglich sei, blieb bei der Präsentation noch offen. Die geforderte Fluchttreppe an der Außenwand werde verkleidet. Sie sei später nicht als solche erkennbar. (wro)

(wro) Grundsteinlegung für das seinerzeit vom Architektenteam Schuster und Gerlach planerisch gestaltete Rathausgebäude war im September 1977. Eingeweiht wurde es am 18. Mai 1979. Lange Zeit beschäftigte die ungewohnte Architektur mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1400 Quadratmetern die Wiesauer Gemüter. Die Stimmen legten sich. Längst gehört das markante Verwaltungsgebäude am Marktplatz zum Gemeindebild."Seit dieser Zeit ist aber nichts passiert", erinnerte Toni Dutz an die bereits vor Monaten ausgesprochene Forderung, dass man sich nicht nur in Sachen energetischer Sanierung, sondern auch über den Brandschutz, zugleich auch über eine barrierefreie Lösung Gedanken machen müsse. Sinnvoll sei es, die Arbeiten zu bündeln, empfahl der Rathauschef am Donnerstag und verwies dabei auf die zu erwartenden Synergieeffekte bei den Sanierungskosten. Einen deutlichen Nutzen brächte die Bündelung auch den ausführenden Firmen, fügte Dutz hinzu.Der Bürgermeister und Thomas Weiß, Geschäftsleiter im Rathaus, verwiesen auch auf zu erwartende Fördergelder. Sie bekräftigten noch einmal den Vorschlag, ein Gesamtpaket zu schnüren und mit dem bereits beauftragten Architektur- und Stadtplanungsbüro SHL auf den Weg zu bringen. Die Architekten Dr. Emil Lehner und Uwe Reihl standen am Abend der Marktratssitzung für Erläuterungen und Fragen zur Verfügung. Die Investitionssumme der geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen bezifferten Dr. Lehner und Reihl auf rund 2,1 Millionen Euro (energetische Sanierung, Barrierefreiheit und Maßnahmen beim Brandschutz). Geschlossen hoben die Markträte am Ende der Debatte die Hand und ebneten mit ihren Stimmen den Weg für die künftige Großbaustelle.Die Ausschreibung erfolge zeitnah. Eine beschränkte Ausschreibung sei jedoch nicht zu empfehlen, betonte Thomas Weiß. Entsprechend der Richtlinien sei man sogar verpflichtet, die Arbeiten öffentlich auszuschreiben. Man habe versucht, die Kosten annähernd genau zu errechnen, dämpfte Dr. Lehner die aufkeimende Hoffnung auf mögliche Reduzierungen. "Sehr viel günstiger wird's wohl nicht werden", meinte Dr. Lehner. "Uns bleiben kaum Alternativen", fügte Dutz hinzu. "Schon gar nicht beim Brandschutz. Da bleiben die Behörden hart", wandte sich auch Thomas Weiß an die Fraktionen. "Als Gemeinde haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion, was die Barrierefreiheit betrifft", ergänzte Bürgermeister Dutz. Ausdrücklich verteidigte er das Gesamtpaket. "Einzellösungen kommen uns garantiert teurer." Wann die Arbeiten endgültig abgeschlossen sein werden, blieb am Sitzungsabend offen. "Wir werden die Baustellen-Belastung im Haus aber so gering wie möglich halten", versprach das Gemeindeoberhaupt den Mitarbeitern. "Auf jeden Fall heizen wir danach nicht mehr ins Freie."