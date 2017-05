Sport Wiesau

09.05.2017

5

0 09.05.2017

Die junge Dame des MSC Wiesau ist nicht nur das beste Mädchen beim 81. Jugendkartslalom, sondern auch die Tagesschnellste der fünf Altersklassen. Auch fünf Ü35-Fahrer sind dabei.

90 Jugendliche und Erwachsene gingen beim 81. Jugendkartslalom des MSC Wiesau bei optimalen Wetterbedingungen an den Start. Auf dem Parkplatz der Berufsschule Wiesau waren sie in sechs Altersklassen unterteilt. Das Rennen zählt zum NOB-Pokal und zur Landkreismeisterschaft Tirschenreuth.Als Erstes gingen die Jüngsten der Klasse 0 an den Start. Diese Klasse wird nur in der Landkreismeisterschaft Tirschenreuth ausgeschrieben. Slalomleiter Karl-Heinz Dietrich hatte die Parcouraufgaben so gewählt, dass er auch von den kleinsten Fahrern gut gemeistert werden konnte. Den Klassensieg sicherte sich Mikka Trapp vom MSC Wiesau. Platz zwei ging an Fabienne Gerstner vom MSC Marktredwitz, den dritten Platz holte Paul Katschura vom AC Waldershof.Um Meisterschaftspunkte ging es dann in der Klasse 1 . Insgesamt hatten sich 14 Jugendliche angemeldet. Jona Günter vom MSC Marktredwitz sicherte sich den ersten Platz vor Louis Sebald (MSC Auerbach) und Leni Reithmeier vom AC Waldershof. Die teilnehmerstärkste Klasse an diesem Tag war die Klasse 2 . 23 Jungen und Mädchen kämpften um die begehrten Pokale und Punkte. Alina Götz vom MSC Scheßlitz holte sich mit zwei tollen Zeiten den Klassensieg. Tobias Bayer (AC Waldershof) und Nils Bauer vom MSC Marktredwitz belegten die weiteren Podestplatzierungen. Bester Wiesauer war Ludwig Tischlinger auf dem vierten Platz. Drei Wiesauer starteten in der Klasse 3 : Nico Sirtl, Ramon Korte und Luis Sollfrank. Den ersten Platz holte sich mit einer starken Leistung Simon Brodt vom AC Waldershof vor Julia Faltis und Alexander Käß, beide vom AC Friedenfels. Luis Sollfrank folgte direkt dahinter. Er war der beste Wiesauer in der K 3.Kartsport vom Feinsten wird zurzeit in der Klasse 4 geboten. Oliver Thiem (MSC Wiesau), Alina Fabian (MSC Marktredwitz) und Timo Hölzel (SF Konradsreuth) lieferten sich in den ersten Läufen der Region einen sehenswerten Schlagabtausch. In Wiesau waren Timo Hölzel und Oliver Thiem nach zwei Läufen zeitgleich, die schnellere Einzelzeit hatte Timo Hölzel, was ihm den Klassensieg brachte. Knapp dahinter folgten Günter Dittner vom MSC Wiesau und Alina Fabian.In der Klasse 5 hatte diesmal Lena Bock die Nase vorn. Die junge Dame des MSC Wiesau sicherte sich nicht nur den Klassensieg, sondern auch den Pokal für das schnellste Mädchen mit 59,05 Sekunden. Den zweiten Platz in dieser Klasse holte sich knapp dahinter Paul Kisswetter vom AC Waldershof vor Niklas Schmitt vom MSC Wiesau, der einen Pylonenfehler hatte. Christian Bachmann (MSC Auerbach) folgte auf Platz vier.Die Klasse 6 war eine Sonderklasse die für die Jahrgänge 1998 und älter ausgeschrieben war. Florian Ernstberger vom AC Waldershof wurde mit 58,53 Sekunden Klassensieger vor Andreas Sirtl vom MSC Wiesau. Den dritten Podestplatz sicherte sich Robert Stahl vom MSC Scheßlitz.In dieser Klasse gab es auch eine Ü35-Wertung. Fünf mutige Herren trauten sich auf den Parcours. Sieger wurde Thorben Staashelm vom SF Konradsreuth, Platz zwei ging an Rolf Stahl (Scheßlitz), der dritte Rang an Michael Sollfrank vom MSC Wiesau.