01.02.2017

Mit dem Schönhaider Andreas Bauernfeind wächst am Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg SV Weiden die Fachkompetenz. Sportlicher Leiter Rainer Fachtan förderte Bauernfeinds fußballerische Ausbildung. Jetzt steht fest, dass Bauernfeind die Zulassung für die A-Lizenz in der Tasche hat.

Schönhaid/Weiden. Mit seinen 25 Jahren war der Schönhaider zweitjüngster Lehrgangsteilnehmer beim bunt gemischten Teilnehmerfeld in Oberhaching. Neben Stützpunkttrainern aus Ostbayern befanden sich nicht nur ehemalige, sondern auch aktuelle Profispieler unter den 25 Teilnehmern. Unter anderem drückten Florian Bruns (Co-Trainer SV Werder Bremen), Mario Eggimann (zuletzt bei 1. FC Union Berlin), Bernd Winter (Ex-Co-Trainer Karlsruher SC), Sascha Bigalke (SpVgg Unterhaching) und der gebürtige Rosenheimer Leonhard Haas mit Bauernfeind die "Schulbank".Der Schönhaider lässt durchblicken: "Wenn man sich auf die Prüfungen vorbereitet, sind alle gleich. Selbst erfahrene Profis können nervös und unsicher sein, wenn es darum geht, seine Kenntnisse aufs Papier bringen oder in die Praxis umsetzen zu müssen." Bauernfeind ergänzt: "Der Lehrgang war vielseitig und sehr anspruchsvoll." Stets habe man flexibel auf die jeweiligen Prüfungssituationen reagieren müssen. Dabei habe es sich vorwiegend um gruppentaktische Prozesse gehandelt, wobei auch mannschaftstaktische Verläufe angeschnitten wurden. Perfekt seien die Teilnehmer durch Lehrgangsleiter Michael Müller und Ralf Peter während der Vorbereitungswochen auf die vielfältigen Aufgaben eingestimmt worden. Die Tätigkeit am DFB-Stützpunkt in Poppenreuth bei Waldershof und am Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg SV Weiden wertet Bauernfeind als großen Vorteil. Vom erfolgreichen Ausgang erfuhr der 25-Jährige gleich nach Lehrgangsende. Das genaue Ergebnis jedoch ließ noch ein paar Tage auf sich warten. Bauernfeind, der natürlich stolz auf seinen Erfolg ist, betont: "Die direkte Zulassung für die A-Lizenz schaffte nur ein kleiner Teilnehmerkreis."Wann der 25-jährige Schönhaider den A-Lizenz-Lehrgang in Anspruch nimmt, lässt der junge Fußballlehrer derzeit noch offen. Zunächst möchte er nach dem sehr intensiven Jahr 2016 in der Bezirksoberliga, wo die U14 der SpVgg SV Weiden in der Vorrunde auf dem ersten Tabellenplatz überwintert, ein klein wenig "durchatmen" und die Ereignisse Revue passieren lassen. Danach steht die Rückrunde der U14 in der Bezirksoberliga wieder im Blickfeld, in der die aktuelle Tabellenführung so lange wie nur möglich verteidigt werden soll. "Alles andere wird erst einmal hinten angestellt."