Fischereiverein Wiesau eröffnet Angeljahr

04.05.2017

Bei optimalem Wetter eröffneten 20 Petrijünger vom Fischereiverein Wiesau am Schönhaider Silbersee das Angeljahr. Bereits um 6 Uhr am Morgen fanden sich die Teilnehmer am Maifeiertag ein und warteten geduldig darauf, dass die Karpfen anbeißen. Die Verantwortlichen und die Teilnehmer zeigten sich am Ende sehr zufrieden mit den Bedingungen und der Ausbeute. An der Fischerhütte am Troiteich nahmen die beiden Vorsitzenden Hans Brosch (rechts) und Michael Loos (links) abschließend die Siegerehrung vor. Gesamtsieger wurde mit 6,94 Kilogramm gefangenen Karpfen Marko Zeitler (Sechster von links). Mit einem Gewicht von 2,9 Kilogramm holte sich Philipp Schicker (Vierter von links) den Fischerkönigstitel der Senioren. Jugendfischerkönig wurde Justin Gebhardt (vorne, Zweiter von rechts). Die Erstplatzierten durften sich über Sachpreise und eine zünftige Brotzeit freuen. Bild: wro