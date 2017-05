Sport Wiesau

26.05.2017

Den direkten Abstieg hat die SpVgg Wiesau gerade noch verhindert und sich in die Relegation gerettet. Entscheidend war der 3:0-Erfolg am vergangenen Sonntag bei der SG Selb-Plößberg/Erkersreuth. Dadurch blieben die Oberfranken auf Abstiegsplatz 15 hängen, während die Wiesauer als 14. der Kreisliga Süd in die Relegation um den Klassenerhalt gehen.

Am Sonntag um 18 Uhr trifft die SpVgg Wiesau auf dem Gelände des SV Steinmühle auf den FC Lorenzreuth (2. Kreisklasse Süd). Der Sieger spielt nächste Saison in der Kreisliga, dem Verlierer bleibt die Hoffnung auf eine weitere Chance. Die ergibt sich, wenn sich die SG Regnitzlosau oder der FC Tirschenreuth oder der FC Rehau für die Bezirksliga qualifiziert. Scheitern alle drei Vereine, spielt der Verlierer von Steinmühle in der Serie 2017/18 in der Kreisklasse."Ich denke, dass es eine knappe Partie wird, mit vielen Chancen auf beiden Seiten", sagt der Wiesauer Spielertrainer Benjamin Lauton. Er schätzt die Chancen mit 50:50 ein, da Lorenzreuth an so einem Tag über sich hinauswachsen könne. "Dennoch wollen wir alles in die Waagschale werfen, um die Klasse zu halten." Er habe mit seiner Mannschaft diese Woche ganz normal trainiert, wie bei einem normalen Saisonspiel. "Ansonsten setzen wir in letzter Zeit viel auf Kameradschaft, was sich in den letzten Spielen auch ausbezahlt hat", nennt Lauton als Hauptgrund dafür, dass der direkte Absturz in die Kreisklasse verhindert wurde.Beim FC Lorenzreuth hat eigentlich niemand mehr mit der Relegation gerechnet. Nur weil am letzten Spieltag der FCV Röslau II und die SpVgg Weißenstadt gepatzt haben, zog der FCL durch das 7:0 gegen Absteiger TSV Friedenfels II noch vorbei und sicherte sich die Vizemeisterschaft in der Kreisklasse Süd. Dabei war die Truppe von Trainer Klaus Schinner nach einer guten Hinrunde lange Zeit sicher auf Platz zwei gelegen. Doch durch drei 0:1-Niederlagen in Folge war der Vorsprung nach der Winterpause vergeigt worden. Schinner sieht sein Team im Duell mit den Wiesauern als krassen Außenseiter. "Allerdings werden wir mit unserer jungen Truppe alles versuchen, um die sofortige Rückkehr in die Kreisliga zu schaffen."