Sport Wiesau

08.02.2017

20

Nicht nur die Finalbegegnung war heiß umkämpft. Verdient mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 6:2 holte sich die Spielvereinigung Wiesau am Wochenende den Sieg beim Hallenturnier des SV Schönhaid.

Die Platzierungen Nach dem Wettbewerb der Reservemannschaften gab es am Samstag folgende Siegerliste: 1. FC Lorenzreuth 12 Punkte, 9:3 Tore (1. Gruppe B), 2. TSV Waldershof 12 Punkte, 10:5 Tore (1. Gruppe A), 3. SG Fuchsmühl 10 Punkte, 7:5 Tore (2. Gruppe A), 4. FC Kosova Weiden 10 Punkte, 10:5 Tore (2. Gruppe B), 5. SV Leutendorf 8 Punkte, 9:5 Tore (3. Gruppe A), 6. SV Griesbach 10 Punkte, 4:3 Tore (3. Gruppe B), 7. 1. FC Nagel 2 8 Punkte, 3:3 Tore (4. Gruppe B), 8. 1. FC Nagel 1 7 Punkte, 4:3 Tore (4. Gruppe A), 9. SpVgg Wiesau 1 Punkt, 1:7 Tore (5. Gruppe B), 10. TSV Neualbenreuth 6 Punkte, 7:8 Tore (5. Gruppe A), 11. ASV Waldsassen 1 Punkt, 1:7 Tore (6. Gruppe B), 12. SV Schönhaid 0 Punkte, 1:12 Tore (6. Gruppe A). Die Ergebnisse der ersten Mannschaften: 1. SpVgg Wiesau 8 Punkte, 6:2 Tore (1. Gruppe B), 2. SV Leutendorf 8 Punkte, 4:1 Tore (2. Gruppe B), 3. SV Schönhaid 7 Punkte, 7:4 Tore (2. Gruppe A), 4. ASV Waldsassen 9 Punkte, 6:2 Tore (1. Gruppe A), 5. FC Marktleuthen 7 Punkte, 9:2 Tore (3. Gruppe B), 6. SG Fuchsmühl 7 Punkte, 6:5 Tore (3. Gruppe A), 7. TSV Waldershof 4 Punkte, 3:6 Tore (4. Gruppe A), 8. FC Lorenzreuth 3 Punkte, 3:10 Tore (4. Gruppe B), 9. DJK Neuhaus 1 Punkt 1:8 Tore (5. Gruppe B), 10. ATS Mitterteich 1 Punkt, 2:7 Tore (5. Gruppe A). (wro)

Beim Frey-Cup der ersten Mannschaften trumpften die Wiesauer mächtig auf. In der Schlusspartie trat die Spielvereinigung in der Wiesauer Dreifachturnhalle gegen die Fußballer des SV Leutendorf an. Nach Gleichstand am Schluss der regulären Spielzeit konnte der Turniersieger jedoch erst in einem spannenden "Stechen" (7:8) ermittelt werden. Als Dritter auf dem Treppchen stand der SV Schönhaid.Bereits am Vortag kämpften die Reservemannschaften um Punkte, Platzierungen und Preise. Turniersieger wurde hier der FC Lorenzreuth, gefolgt vom TSV Waldershof (1:0 im Finale). Den dritten Platz sicherte sich hier die SG aus der Nachbargemeinde Fuchsmühl. Gastgeber SV Schönhaid musste am Samstag mit dem zwölften Platz vorlieb nehmen.Nach der Zwangspause im Vorjahr, nahmen bei diesem ursprünglich für Reservemannschaften organisierten Turnier heuer zum ersten Mal auch erste Mannschaften teil. Die Begegnungen mussten daher auf beide Wochenendtage verteilt werden. Trotz der Härte, die auch das 26. Hallenturnier des SV Schönhaid wieder mit sich brachte, ging es während der beiden Spieltage stets freundschaftlich und fair zu. Das bestätigten auch die Veranstaltungsleiter Carsten Rohrsetzer und Peter Fröhlich, die die beiden Tage perfekt organisiert hatten. Gespielt wurde nach den klassischen BFV-Hallenregeln. Unterstützt wurde das Turnier auch von Benny Lauton (Spielvereinigung Wiesau) und mit Sachpreisen aus der Sportabteilung des Kaufhauses Frey in Marktredwitz.Zum ersten Mal dabei war der FC Kosova aus Weiden; völlig überraschend wurden die Weidener Turniervierter. Der junge Club nimmt noch nicht am offiziellen Spielbetrieb teil. Kreisspielleiter Klaus Helgert sah jedoch keine Veranlassung, den Weidenern, die sich aufgrund eines Aufrufs "Gegner gesucht" bei den Schönhaidern gemeldet hatten, die Teilnahme am "Frey-Hallencup" zu versagen. "Über Helgerts Entgegenkommen haben wir uns sehr gefreut", bedankte sich Organisationsleiter Peter Fröhlich (zugleich Spielleiter beim SV Schönhaid) im Gespräch mit Oberpfalz-Medien. Co-Organisationsleiter Carsten Rohrsetzer vergaß auch nicht, der Marktgemeinde Wiesau und dem Schiedsrichtergespann bei der Siegerehrung seinen Dank auszudrücken.