04.05.2017

Die Nachricht löste beim SV Schönhaid Freude aus: Als Erster im Landkreis könnte der SVS Stützpunktverein des vom Bundesinnenministerium geförderten bundesweiten Programms "Integration durch Sport" werden.

"Es sieht gut aus"

Schönhaid. "Integration wird beim SV Schönhaid groß geschrieben", betonte Vorsitzender und Jugendleiter Herbert Schaumberger, bei einem Treffen im Schönhaider Sportheim. Mit vor Ort war der Bildungsreferent im BLSV-Ressort "Integration durch Sport", Dr. Malte Wulfinghoff. Dieser war gekommen, um sich das Sport-Gelände anzuschauen und den Mitglieds- bzw. Förderantrag unter Dach und Fach bringen zu können. Zustande gekommen war die Verbindung zwischen dem SV und dem BLSV, der bei seiner Arbeit vom Deutschen Olympischen Sportbund und vielen anderen Partnern unterstützt wird, durch die Vermittlung der Katholischen Jugendfürsorge in der Diözese Regensburg.Für 18 in der Region lebende Jugendliche aus Bürgerkriegs- und Krisenländern ist der SV Schönhaid seit einigen Monaten zu einer neuen sportlichen Heimat geworden. Vier weitere erwachsene Spieler konnten inzwischen in die Seniorenmannschaft eingebunden werden. Insgesamt rund 60 Jugendliche seien derzeit im Verein sportlich aktiv, so Herbert Schaumberger zur Jugendarbeit vor Ort. Falls es zur Antragsgenehmigung kommt - und davon ging Dr. Wulfinghoff beim Treffen aus - gehört der SV Schönhaid bald zu insgesamt 90 bayrischen Stützpunktvereinen, die sich aufgrund ihrer Integrationsleistungen nicht nur über eine fachliche, sondern auch über eine finanzielle Unterstützung freuen dürfen. Über die Höhe der Fördersumme wurde beim Treffen aber noch nicht gesprochen. Darüber hinaus beinhalte das Programm auch eine Betreuung, wenn es um die Lösung von Konflikten geht, wie der Gast aus Regensburg abschließend erklärte.Gut einen Monat müssen die Schönhaider noch Geduld aufbringen. Solange dauert nämlich erwartungsgemäß die Bearbeitung der Unterlagen, wie Dr. Wulfinghoff ausführte. Ausdrücklich betonte er: "Die Sache sieht gut aus. Gerne unterstützen wir ländliche Vereine wie etwa den SV Schönhaid." Dieser würde in den Reihen der Stützpunktvereine künftig zu den kleineren Mitgliedern zählen.Interessierte Jugendliche, auch aus anderen Gemeinden, seien beim SV Schönhaid jederzeit herzlich willkommen, versicherte Vorsitzender und Jugendleiter Herbert Schaumberger. Nähere Informationen erteilt er unter Telefon 09633/4744 bzw. 0170/ 297 39 10. Weitere Infos zum Förderprogramm gibt es im Internet ( www.integration-durch-sport.de).