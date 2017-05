Sport Wiesau

07.05.2017

Schönhaid. Der Schützenverein "Fortuna 1910" Schönhaid darf sich freuen: Seit wenigen Tagen hat der Verein - nach 10 Jahren Pause - wieder einen amtierenden Bezirksschützenkönig in seinen Reihen. Mit seinem Treffer, einem 425,6-Teiler, wurde Stiftlandgau-Vertreter Norbert Dietl neuer Bezirkskönig in der Disziplin Luftpistole. Der Wettbewerb mit acht Teilnehmern aus acht Schützengauen fand in Kelheim statt, die Königsproklamation wurde auf der "MS Altmühlperle" auf Höhe Riedenburgs vollzogen. Von Böllerschüssen begleitet legte das Schiff ab. Dass die Veranstaltung auf der Altmühl stattfand, war eine Premiere. Die Ehrung nahm Bezirksschützenmeister Harald Frischholz vor.

Der engagierte Luftpistolen-Schütze Norbert Dietl fehlt selten bei einem Wettkampf. Für den Bezirkswettbewerb qualifiziert hatte er sich beim Gaukönigsschießen in Schwarzenbach. Bei einem kleinen Empfang mit anschließender Feier im Schönhaider Schützenhaus wurde der neue Bezirksschützenkönig willkommen geheißen. Fortan erinnert dort eine neue Königsscheibe an den Erfolg.