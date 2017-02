Sport Wiesau

13.02.2017

25

0 13.02.201725

Schulsport ist nicht bei allen Kindern beliebt. Dass es auch anders geht, beweist das Projekt "Lauf dich fit". Und es macht Schule. Infos dazu gab es nun an der Mittelschule Wiesau.

Distanz spielt keine Rolle

Wer von klein auf lernt nicht aufzugeben bis man sein Ziel erreicht, der entwickelt auch die notwendige Willenskraft, Schwierigkeiten meistern zu können. Horst Gesell

Die Aktion geht zurück auf ein Pilotprojekt (damals noch "Fit in 15" genannt) des Tirschenreuther Schulamtes. Als "Vater des Gedankens" gilt der Laufwart Horst Gesell aus Neualbenreuth, der bereits vor einigen Jahren den Anstoß gab. Ins Leben gerufen wurde die sportliche Idee seinerzeit mit der entsprechenden Zielvorgabe, Schüler dahingehend zu ertüchtigen, dass sie im Stande sind , wenigstens 15 Minuten am Stück zu laufen.Mit rund 6000 Mädchen und Buben ging das damals noch in den Kinderschuhen steckende Programm vor rund fünf Jahren in die Probephase. Dabei stellte Gesell nicht nur den sportlichen Aspekt in den Mittelpunkt. Vielmehr überzeugte der Neualbenreuther die motivierten Schüler, dass seine Aktion mehr ist. Die Inhalte umschrieb Gesell wie folgt: "Wer von klein auf lernt nicht aufzugeben bis man sein Ziel erreicht, der entwickelt auch die notwendige Willenskraft, Schwierigkeiten meistern zu können." Die Ergebnisse zusammenfassend bilanzierte der Initiator damals: "Ihr habt nicht nur gelernt, 15 Minuten am Stück zu laufen. Ihr habt auch für euer Leben gelernt". Horst Gesells Aktion wurde unter dem neuen Titel "Lauf dich fit" vom Bayerischen Leichtathletik-Verband (BLV) weiterentwickelt und im Schuljahr 2015/2016 in den oberbayerischen Schulen eingeführt. Das Erfolgsmodell wurde nun in der Wiesauer Mittelschule gemeinsam vom Projektleiter des Bayerischen Leichtathletikverbandes Peter Kapustin (ehemals erfolgreicher Diskuswerfer und Kugelstoßer), Jana Rieger (Projektmitarbeiterin Oberbayern), der an der Schule tätigen Sportpädagogin Fachoberlehrerin Elisabeth Kinle und "ihren" Kindern den interessierten Gästen vorgestellt. Zahlreiche Vertreter aus den Reihen der Schulen im Landkreis, Sponsoren und Vereine (unter anderem aus Wiesau, Vohenstrauß, Mitterteich, Weiden, Eschenbach und Neustadt) verschafften sich einen Überblick über die Fortschritte und die bereits gewonnenen Erfahrungen. Schulleiterin Andrea Schiml freute sich auch über den Besuch von Schulamtsdirektor Rudolf Kunz, Wiesaus zweitem Bürgermeister Fritz Holm, Unterstützer Albert Haslauer sowie Ideengeber Horst Gesell. Ein besonderes Anliegen - so war aus Kreisen der Wiesauer Mittelschule zu hören - sei es auch, die Zusammenarbeit zwischen den Lehranstalten und den örtlichen Sportvereinen zu stärken. Man müsse näher zusammenrücken, so Sportlehrerin Elisabeth Kinle, "zum Wohl der Kinder, um ihnen die Gelegenheit zu geben, Kontakte mit den Sportvereinen knüpfen zu können". Umgekehrt können interessierte Vereine Partnerschulen ihrer Wahl kontaktieren, um mit ihnen künftig zusammenzuarbeiten. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll die Aktion "Lauf dich fit" bayernweit in möglichst vielen Schulen Einzug halten, wie Fachoberlehrerin Elisabeth Kinle im Gespräch mit Oberpfalz-Medien informierte. Knapp 20 000 Schüler aus verschiedenen oberbayerischen Grund- und Förderschulen der Klassen 1 bis 10 sowie weiterführender Schulen stellten sich bereits den Herausforderungen. Nun geht das weiter ausgereifte Projekt in seine nächste Runde und wird im Schuljahr 2016/2017 nach Oberbayern auch in Niederbayern und in der Oberpfalz Einzug halten.Vor dem Preis jedoch steht der Fleiß: Nach den mehrwöchigen Trainingsphasen müssen die Lehrkräfte an der eigenen Schule in sogenannten Challenge-Weeks ("Wochen der Herausforderung") die entsprechenden Abzeichen (ähnlich dem "Seepferdchen" beim Schwimmunterricht) abnehmen. Dabei müssen die Kinder versuchen, 15 oder mehr Minuten ohne Pause zu laufen. "Die zurückgelegte Distanz spielt keine Rolle", klärte Projektleiter Kapustin auf. Auch stehe es den Kindern und Lehrkräften frei, wo und wie gelaufen werde. Auf Grundlage der erzielten Ergebnisse werden die besten Schulen ermittelt, diese qualifizieren sich schließlich für die Abschlussveranstaltung im Sommer dieses Jahres. "Das Oberpfälzer Finale findet in Schwandorf und bei jedem Wetter statt", versprach der BLV-Sprecher. "Wenn es regnet, ziehen wir in die Halle um." Damit es auch Spaß macht, wird der Fokus auf das spielerische Training gelegt. Das Motto: "Spielend laufen - laufend spielen".