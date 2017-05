Sport Wiesau

Besondere Momente erfordern besondere Maßnahmen: Für die SpVgg Wiesau steht in der Kreisliga Süd am Sonntag ein echtes Finale an. Bei der SG Selb-Plößberg/Erkersreuth geht es im direkten Duell um die Frage: Wer steigt ab und wer geht in die Relegation? Einen mickrigen Zähler liegen die Stiftländer auf dem Relegationsplatz vor den Oberfranken auf dem Abstiegsrang. Diesen kleinen Vorsprung erzielte Wiesau aber ausgerechnet gegen das Spitzenteam vom ASV Wunsiedel.

"Sicherlich hat uns zusätzlich motiviert, dass mit Fabian Bartl und Heiko Neudert zwei ehemalige Wiesauer beim ASV mitgespielt haben", sagte Trainer Benny Lauton. Jetzt erhofft sich der Coach, der zum Saisonende das Zepter an Christian Zettl übergibt, auch gegen ein Team aus dem Tabellenkeller eine ähnlich couragierte Leistung. Und dafür greift Lauton ganz tief in die Trickkiste. "Wir werden wie gewohnt am Dienstag und Freitag trainieren. Zusätzlich streuen wir eine leichte Einheit mit Taktikschulung und Standardtraining am Samstagabend ein. Danach folgt ein gemeinsames Abendessen und gemütliches Beisammensein - ganz ohne Alkohol", erläutert Lauton.Mit Teamgeist und Zusammenhalt soll in Selb der eine Punkt eingefahren werden, der den Direktabstieg schon verhindern würde. "Das ist das wichtigste Spiel der Saison. Das muss jeder Einzelne von uns verinnerlichen." Allerdings kann der Coach beim so elementaren Match keine Anweisungen von außen geben. "Ich bin leider beruflich verhindert. Rudi Fichtner wird mich vertreten."