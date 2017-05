Sport Wiesau

15.05.2017

42

0 15.05.201742

Gefühlschaos beim SV Schönhaid: Da gewinnt das Schlusslicht der Kreisklasse Ost das erste Abstiegs-Endspiel gegen den FSV Tirschenreuth famos mit 4:1. Doch dieser eine Gegentreffer könnte am Ende noch richtig wehtun.

Stürmer-Suche

Neuer Torwart

Schönhaid. Am Tag nach dem wichtigen Erfolg war SV-Coach Karl Rößler noch immer euphorisiert. "Wir haben uns riesig gefreut. Vier Treffer in einem Spiel sind uns in dieser Saison bisher noch nicht gelungen", freute sich der erfahrene Übungsleiter. Nur "leicht geärgert" habe er sich über das Gegentor, wodurch der direkte Vergleich gegen den FSV Tirschenreuth nun zugunsten der Kreisstädter ausfällt - und der könnte am letzten Spieltag noch zum Tragen kommen (siehe Kasten). Mit 0:4 hatte der SV in der Hinserie in Tirschenreuth verloren. "Viel mehr als über das Gegentor gegen Tirschenreuth ärgere ich mich über die Niederlage in Griesbach. Dort haben wir eine fantastische Leistung abgeliefert, standen am Ende aber mit leeren Händen da."Für Rößler kommt der Schönhaider Abstiegskampf nicht überraschend. "Es war vorhersehbar, dass es für uns ein Kampf bis zum letzten Spieltag wird. Allerdings habe ich eine derartige Ausfall-Seuche in meinen zwölf Jahren beim SV noch nicht erlebt", führt der Trainer viele fehlende Akteure als Hauptursache an. Besonders einen Mannschaftsteil erwischte es besonders und konstant. "Wir spielen quasi seit Wochen ohne Stürmer. Sperren, Verletzungen, persönliche Verpflichtungen wie Hausbau oder der Sprung in die Selbstständigkeit setzen uns permanent zu." Erst 20 erzielte Treffer stützen Rößlers These. So musste Trainer-Sohn Ludwig Rößler als Torjäger in die Bresche springen: "Drei Freistoßtreffer gegen den FSV musst du auch erst einmal reinmachen", lobt der Coach seinen Filius.Rößler ist weit davon entfernt, seine Truppe vor dem letzten Saisonspiel beim TSV Neualbenreuth unter Druck zu setzen. "So lange wir rechnerisch noch etwas reißen können, werden wir nicht aufgeben. Wenn es allerdings schiefgehen sollte, haken wir das als Betriebsunfall ab, den es schnellstmöglich zu reparieren gilt."Zuversichtlich stimmt Rößler dabei, dass der gesamte Kader auch in der nächsten Serie, unabhängig von der Ligenzugehörigkeit, beisammen bleibt. "Nur unser starker Torwart Flavio Batista geht nach Wiesau. Dafür haben wir als Ausgleich aber Dominik Schuller bekommen." Zunächst aber soll in Neualbenreuth zumindest gepunktet werden. Ein Zähler könnte bereits zum Klassenerhalt reichen - wenn der FSV Tirschenreuth zeitgleich gegen den TSV Arzberg-Röthenbach verliert."Ich bin da guter Dinge. Die Arzberger sind richtig gut drauf", hofft Rößler auf oberfränkische Schützenhilfe. Und für eine mögliche Nichtabstiegsfeier hat er schon die passende Lokalität im Auge: "Dann mieten wir das Hotel in Neualbenreuth an." Dazu müssen aber zunächst erst einmal wieder Tore her. Es müssen ja nicht unbedingt derer vier werden.