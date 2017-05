Tischtennis Bürgerturnier des TB Jahn Wiesau in der Mittelschule

11.05.2017

(wro) Spannende Duelle lieferten sich die 8 Teilnehmer beim Tischtennis-Bürgerturnier des TB Jahn Wiesau in der Mittelschulturnhalle. Angelika Sertl als einzige Dame im Turnierfeld, sicherte sich engagiert kämpfend einen respektablen 4. Platz und wurde somit "Wiesauer Tischtennis-Bürger-Meisterin". Erster und damit "Wiesauer Tischtennis-Bürger-Meister" wurde Andreas Brandl vor Gerhard Brandl. Den 3. Platz erkämpfte sich Philip Schäffler. Auf den weiteren Rängen Ammar Hjjar, vor Jens Kamm, Konrad Weiß und Philipp Weiß. Begrüßt wurden die an den Start gehenden Teilnehmer von Spartenleiter Josef Sertl und TB Jahn Vorsitzenden Gerhard Priemer. Sertl erinnerte dabei auch an die ersten Gehversuche der Tischtennissparte vor 45 Jahren. Siege wurden gefeiert, Niederlagen habe man bedauert, erzählte der Spartenleiter. "Auf die Tischtennisabteilung ist immer Verlass", fügte Vorsitzender Priemer ergänzend hinzu.

Bei der Siegerehrung ließ Spartenleiter Sertl die stets fairen Spiele und in der Regel spannenden Spiele noch einmal Revue passieren. Die Sieger und Platzierten freuten sich über Urkunden, zusätzlich erhielten die Teilnehmer je einen Gutschein.