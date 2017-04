Vermischtes Wiesau

Sie werden in heißem Fett herausgebacken, warm oder auch abgekühlt serviert. Der Clou dabei: Mitten im Teig der Corn-Dogs ist ein Würstchen versteckt.

Die US-Spezialität war beim amerikanischen Fest im Kindergarten Sankt Josef heiß begehrt. Dazu gab's reichlich Ketchup. Die Kinder waren begeistert. Vorbereitet hatte die leckerere Überraschung ein Gast aus Übersee. "Wir feiern ein typisch amerikanisches Fest mit Sarah Holcumb", stand an der gläsernen Eingangstür des Kindergartens. Organisiert hatte den amerikanischen Vormittag die Kindergartenleitung. Spontan sagte die aus Kalifornien stammende und hier seit rund zweieinhalb Jahren mit ihrer Familie lebende Sarah Holcumb (selbst Erzieherin) zu. Fürs Mitmachen und Zuhören gab es die amerikanische Spezialität und noch einiges mehr. Das amerikanische Fest wurde ein Riesenspaß für alle. Was den Vormittag besonders machte, war die Tatsache, dass der Besuch aus den USA kaum ein Wort Deutsch mit den Kleinen sprach. Sarah Holcumb sang Kinderlieder in Englisch, las aus amerikanischen Bilderbüchern vor. Holcumb befragte die Kleinen danach auch in ihrer Muttersprache und die Kinder verstanden sofort. Dass ein "train" ein Zug, "spider" eine krabbelnde Spinne und "bee" eine Honigbiene ist, verstanden die Mädchen und Buben auf Anhieb. Die Corn-Dogs am Stiel, auch die anderen Leckereien waren schneller verzehrt, als man gedacht hatte. Die Würstchen am Stiel schmeckten aber auch ausgesprochen lecker.