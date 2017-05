Vermischtes Wiesau

"Viele Vereine und Fahnen habt ihr hier". Bischof Rudolf Voderholzer zeigte sich er sich nicht nur von den vielen Vereinsabordnungen beeindruckt. In stattlicher Anzahl dabei: Die Ministranten und die Wiesauer Blaskapelle.

Kinder begrüßen Gast

Reich geschmückt

"Macht Zweifler neugierig"

Maximilian Loeb wird neuer Seelsorger in St. Michael in Wiesau Bischof Voderholzer kam nicht umhin, an diesem Sonntag-Vormittag noch einmal auf das Versetzungsgesuch von Pfarrer Früchtl einzugehen. Man zeige Verständnis, dass man einen geliebten Pfarrer nicht einfach hergeben möchte, wandte er sich an die Gläubigen, die sich nicht nur mit Schreiben, sondern auch mit einer - jedoch abgebrochenen - Unterschriftenaktion an die Diözesanleitung gewandt hatten. "Beliebt zu sein ist doch ein gutes Zeichen", kommentierte er die Aktivitäten. "Aber ich bin mir sicher, dass ihr den neuen Seelsorger genauso herzlich empfangen werdet, wie Sie Ihren Pfarrer Früchtl mochten", warb Bischof Voderholzer dabei auch um Verständnis für die Entscheidung, die der scheidende Pfarrer selber getroffen habe. Ob Zufall oder nicht, an diesem Wochenende waren in der Diözese bereits die Würfel für die künftige Wiesauer Personalentscheidung gefallen. Am 1. September wird der 33 jährige und derzeit in Neustadt-Mühlhausen als Kaplan tätige Maximilian Loeb als neuer Seelsorger den Dienst in St. Michael antreten. Es sei nicht leicht, eine Pfarrei zu einer Einheit zu formen, fuhr Bischof Voderholzer fort und verglich sie mit einem Netz voller zappelnder Fische. Weiter empfahl er den Nachfolger, der sich vor wenigen Wochen für die Pfarrstelle beworben hatte, den Wiesauer Gläubigen. Dabei zeigte er sich zuversichtlich: "Wenn ich so durch die Reihen schaue, bin ich vom Gelingen fest überzeugt", fügte er hinzu. (wro)

Die Firmung hat gewirkt. Bischof Rudolf zu den Ministranten

(wro) Seit Wochen war der Pastoralbesuch angekündigt worden, endlich war der mit Spannung erwartete große Tag gekommen. Ganz wie bestellt zeigte sich auch das Wetter ausnahmsweise einmal von seiner allerschönsten und sonnigen Seite. Nur ein kühles Lüftchen störte etwas die Stimmung, als pünktlich um 9.15 Uhr Bischof Rudolf Voderholzer am Wiesauer Marktplatz eintraf, um gleich ein kurzes Bad in der Menge zu nehmen.Der Empfang am Rathaus sollte erst der Beginn eines langen Vormittages werden. Viele Hände wollten an diesem Sonntag noch geschüttelt werden. Mit einem flotten Marsch wurde der Gast durch den Ort zur Pfarrkirche hinauf begleitet, um danach kurz im Pfarrhaus zu verschwinden, um sich dort umzuziehen. Danach folgte der Einzug ins Gotteshaus, wo er von den zahlreichen Gläubigen bereits erwartet wurde. "Danke für die freundliche Begrüßung", drehte er sich noch einmal um. Nach diesen persönlichen Worten war der Bann endgültig gebrochen. Artig wurde Voderholzer - bevor er zum Altar schreiten durfte - von Kindergartenkindern gestoppt. Sie waren die ersten, die den Apostel-Nachfolger, wie Voderholzer das Bischofsamt beschrieb, im Gotteshaus willkommen heißen durften. Mitgebracht hatten sie einen bunten Blumenstrauß und eine Pralinenschachtel. Seit Tagen schon hatten auch sie sich auf den Augenblick vorbereitet und fleißig ein Lied geprobt: "Wir feiern heut ein Fest." Mit Pfarrer Max Früchtl gestaltete der Regensburger Oberhirte anschließend Gottesdienst. "Seien sie aufs herzlichste begrüßt in unserer Mitte", schloss sich Früchtl, der Wiesau verlassen wird, den Kinderlied-Zeilen an. "Lange war es schon mein Wunsch, nicht nur an Wiesau vorbei zu fahren", fuhr der Bischof an die Gemeinde gewandt fort und gestand, dass er den Wunsch hegte, den Ort mit seiner großen Pfarrkirche einmal persönlich sehen zu wollen.Beeindruckt zeigte er sich vom großen Deckenbild über ihm. "Sie wissen hoffentlich schon, dass Sie eine sehr schöne Kirche haben?", lobte er auch das reich geschmückte Gotteshaus und stellte fest: "Sogar die Apostelleuchter brennen." In der Ansprache blickte der Bischof zurück aufs Tagesevangelium, das das Fischwunder am See von Tiberias zum Inhalt hatte. Voderholzer erinnerte an dessen Symbolik. Der Bogen spannte sich von der Zahl sieben, bis hin zu den Aposteln, die von Jesus beauftragt an diesem Tag zu Menschenfischern wurden. "Die Firmung hat gewirkt", lobte er auch die Ministranten. An die größeren Messdiener gewandt stellte er humorvoll fest: "Zu manchen muss ich ja bereits aufschauen."Weiter mahnte er: "Bekennt euren Glauben. Macht die Zweifler neugierig. Wir alle müssen zusammenhelfen, müssen mitbeten und mitsingen, damit wir sagen können: In unserer Kirche ist es schön." Wichtige Missionare seien die Eltern: "Ihr seid die ersten Apostel Christi, die Beten lehren. Eindringlich empfahl der Bischof: Nehmt die Buben und Mädchen mit in die Kirche." Dann werde es den "Profis" leicht Religionsunterricht zu halten.Unter großem Applaus schloss Voderholzer: "Es kommt auf jeden Einzelnen an, die brennende Fackel des Glaubens weiter zu tragen." Gelegenheit zu Gesprächen bot der Stehempfang im Pfarrzentrum. (Bericht folgt)