BRK Helfertag zum ersten Mal in Wiesau

Vermischtes Wiesau

08.05.2017

18

0 08.05.201718

(wro) Der Helfertag des Roten Kreuzes ist nun fester Bestandteil im Kalender des BRK-Kreisverbands. Nach der erfolgreichen Vorjahres-Veranstaltung in Kemnath war diesmal die Mittelschule in Wiesau Schauplatz der landkreisweiten Aktion. Wiesaus Bürgermeister Toni Dutz durfte als Hausherr im Beisein des BRK-Kreisvorsitzenden Franz Stahl die Aktion offiziell eröffnen.

Einen ganzen Tag lang waren rund 250 Ehrenamtlichen in verschiedene Workshops gefordert. Die Organisatoren um Kreisbereitschaftsleiter Markus Münchmeier deckten in Verbindung mit der Servicestelle Ehrenamt im BRK-Kreisverband auch diesmal ein breites Spektrum ab, das von den Aufgaben des Jugendrotkreuzes über die der Wasser- und Bergwacht, bis hin zu den Tätigkeiten der aktiven Bereitschaft reichte. Integriert waren auch Fachvorträge, beispielsweise über Zeckenbisse, Krampfanfälle oder Organspenden. Erklärtes Ziel der Veranstaltung war es nicht nur, allen Helfer im BRK-Kreisverband die Gelegenheit zu einer Weiter- und Fortbildung zu geben, sondern ihnen auch die Möglichkeit einzuräumen, jährlich wiederkehrende Prüfungen abzulegen. Die Fahrer wurden ebenfalls nicht vergessen. Für sie war am Sportzentrum ein Schulungsparcours aufgebaut.