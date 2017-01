Vermischtes Wiesau

29.01.2017

6

0 29.01.2017

Was Martina Sötje verspricht, das hält sie auch. Und so erlebten die Besucher ein höllisches Vergnügen mit höllischer Musik und ebenso höllischen Leuten auf höllischen Fahrzeugen.

Die fahrbaren Untersätze - ausnahmslos Marke "Eigenbau" - könne man gegen ein geringes Entgelt gerne mieten, fügte die nimmermüde Chefin der Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte sicherlich nicht ganz ernst gemeint rasch noch hinzu und bat sogleich um ihren eigenen "Flitzer". Einen teuflisch schnellen Rollstuhl, mit dem sie den ganzen langen Abend über das Wiesauer Pfarrzentrum zu einem unsicheren Ort machte.Der unermüdliche "Motor" der Selbsthilfegruppe hatte nur wenige Augenblicke vor Beginn des alljährlichen SHG-Faschings, der regelmäßig mit einem Motto (heuer "Hard Rock Café") überschrieben ist, tatsächlich nicht zu viel versprochen. Nach drei wuchtigen Gongschlägen, eine geschlagene Minute nach 17 Uhr wurde der traditionelle Karnevalszug, hinein in den bunt geschmückten Pfarrsaal gestartet. Die Tür öffnete sich, ein feuerrotes Teufelspaar bat "höflich" um Einlass.Aus den blitzenden Augen war zu lesen: Es geht wieder los! Freundlich aber doch bestimmt verschafften sie sich Platz und Respekt und verlangten, man möge doch ein klein wenig zur Seite treten. Man müsse schließlich hier vorbei. Was folgte war ein heiterer Gaudiwurm mit allerhand was Räder und Beine hat. 2. Bürgermeister Fritz Holm zog es vor, gemeinsam mit dem stellvertretenden Landrat Alfred Scheidler per Pappkarton - getarnt als VW-Bus - anzureisen. Easy Rider grüßte aus den USA. Angeführt wurde der kunterbunte und fröhlich lärmende Faschingszug nämlich von einer fast waschechten Harley. Im nachfolgenden Rollstuhl-Trike saß fröhlich winkend und "Helau" rufend Martina Sötje höchstpersönlich und ließ bequem in den ausverkauften Pfarrsaal chauffieren. Lärmende Hardrocker bildeten die Nachhut.Wieder hatten sich die Organisatoren viel einfallen lassen, um den SHG-Fasching zu einem unvergesslichen Ereignis für alle werden zu lassen. Zu einem besonderen Höhepunkt wurde der Auftritt des Männerballetts, das unter der choreografischen Leitung von Susanne Faget und Petra Mierzwoski und unter dröhnendem Sound der Lautsprecher nicht zuletzt auch durch ihre außergewöhnlichen E-Gitarren-Soli imponierte. Eine Zugabe blieb daher nicht aus.Alljährlicher "Stargast" der tanzenden Boygroup war wieder 2. Bürgermeister Fritz Holm, der sich bereits zum wiederholten Mal unter die "Balletttänzer" mischte. Gage gab's keine, betonte Holm ausdrücklich. Wie alle Jahre wolle die Marktgemeinde dafür aber die Kosten für die Saalmiete wieder übernehmen. Alfred Scheidler, der die Grüße des Landkreises überbrachte, legte einen Scheck für weitere Unkosten drauf. Elli Rüth begeisterte mit ihrer Büttenrede, die "Ghostwriterin" Christine Fröhlich verfasst hatte. Weiterer Glanzpunkt des von Horst Brandl musikalisch umrahmten Abends war der Auftritt der SGH Sportgruppe unter der Leitung von Bettina Steckermeier und Martina Sötje. Die "Tursiana", sowie die "Line-Dancer" aus der Kreisstadt, "Weiß-Blau" aus Wiesau, Chris vom Motorradclub CCO und "Temptation" vom Wiesauer TB Jahn waren "schuld" daran, dass der Faschings-Abend wie im Flug verging. Für die Bewirtung sorgte - wie alle Jahre - das stets fleißige und freundliche Team der Jungen Union Wiesau.