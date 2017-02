Vermischtes Wiesau

15.02.2017

Smartphones, Akkus, Flug- und Offline-Modus: Was hat das alles mit Berufsschülern zu tun? Die Antworten dazu liefert bei der Entlassfeier Studiendirektor Hans Gebhard in einer sehr eigenwilligen Ansprache.

Preise für die besten Schüler Preis des Berufsschulbeirates



Max Dolles (Notendurchschnitt 1,62, IT-Systemkaufmann bei Gebr. Dorfner GmbH & Co. KG in Hirschau); Manuel Weber (Notendurchschnitt 1,62, IT-Systemkaufmann bei HIW Software-Solutions in Cham); Daniel Fischer (Notendurchschnitt 1,43, Konstruktionsmechaniker bei Krapf & Lex in Roding); Maria Dreyer (Notendurchschnitt 1,37, Metallbauerin Konstruktionsmechanik bei Witron in Parkstein); Flavio de Sousa (Notendurchschnitt 1,33, Werkzeugmechaniker bei Wiesauplast ); Timo Fischer und Alexander Grundl (Notendurchschnitt jeweils 1,33, Werkzeugmechaniker bei Zechmayer GmbH & Co. KG in Grafenwöhr); Moritz Dederl (Notendurchschnitt 1,25, Metallbauer Konstruktionsmechanik bei Metallbau Schmidt in Immenreuth); Ramona Götz (Notendurchschnitt 1,25, Metallbauerin Konstruktionsmechanik bei Witron in Parkstein); Claudia Grillmeier (Notendurchschnitt 1,25, Metallbauerin Konstruktionsmechanik bei MTT GmbH & Co. KG in Tirschenreuth); Andreas Klinnert (Notendurchschnitt 1,25, Metallbauer Konstruktionsmechanik bei Horn Glass Industries AG in Plößberg); Daniel Meier (Notendurchschnitt 1,14, Konstruktionsmechaniker bei Nagler Technik GmbH in Weiden); Andreas Weis (Notendurchschnitt 1,14, Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Pkw-Technik bei Autohaus Hager & Sohn in Tirschenreuth); Tobias Kastner (Notendurchschnitt 1,12, Fachinformatiker Anwendungstechnik bei Computersysteme Gmeiner GmbH in Tirschenreuth)



Landkreispreise:



Nico Frech (Notendurchschnitt 1,00, Konstruktionsmechaniker bei Crown Gabelstapler GmbH & C. KG in Roding); Rainer Leuthold (Notendurchschnitt 1,00, Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Pkw-Technik bei Ludwig Friedl in Tirschenreuth); Sebastian Wittl (Notendurchschnitt 1,00, Fachinformatiker Anwendungstechnik bei Peter Scholz Software Engineering GmbH in Weiden) (wro)

"Akku-Apps warnen, wenn der Strom im Smartphone zur Neige geht. Rechtzeitig fahren sie das Gerät herunter. Über solch eine Zusatzausstattung verfügt der Mensch leider nicht", bedauerte der am Berufsschulzentrum tätige Pädagoge. Gebhard empfahl, den arg strapazierten Lebens-Akku regelmäßig zu warten, angebotene Updates nicht nur herunterzuladen, sondern auch zu installieren. Das gelte nicht nur für moderne Geräte, sondern auch für den Menschen.Nach dieser etwas launigen Einführung in die Halbjahres-Berufsschulabschlussfeier erinnerte stellvertretender Schulleiter Erich Porsch auch an den Fortschritt des in wenigen Monaten fertiggestellten Erweiterungsbaus und würdigte das hohe Ausbildungsniveau der Entlassschüler in den Fachbereichen Konstruktionsmechaniker, Metallbauer (Konstruktionstechnik), Kfz-Mechatroniker, IT-System- und Informatikkaufleute sowie Fachinformatiker."Wir sind in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt und arbeiten intensiv mit den benachbarten Hochschulen zusammen." Porsch lobte auch die Schüler: "Wir brauchen Euer Wissen, Eure Talente und Eure Motivation." Stellvertretender Landrat Günther Kopp bezeichnete den Abschlusstag als einen Meilenstein im Leben der Absolventen. "Mit den neun Millionen Euro, die wir in den Erweiterungsbau investiert haben, sind wir noch lange nicht fertig", betonte Bürgermeister Toni Dutz."Sie haben erfolgreich eine Ausbildung durchlaufen, die es ihnen ermöglicht, einen festen Platz in der Arbeitswelt einzunehmen", bilanzierte Studiendirektor Wolfgang Hecht bei der Zeugnisübergabe. Wichtig sei es über den eigenen Bereich hinaus zu blicken, Zusammenhänge zu erkennen und Entscheidungen entsprechend auszurichten, "Denken Sie vernetzt", empfahl er immer einen Schritt voraus zu sein. Als eine der wenigen Schulen Deutschlands biete Wiesau eine Weiterbildung auf dem Niveau Industrie 4.0 an. "Das wird auch von den Betrieben gewürdigt", freute sich Hecht auch über die große Zahl an Gästen aus den Reihen der ausbildenden Unternehmen.Hechts Dank galt auch der Gemeinde Wiesau und dem Landkreis Tirschenreuth als Sachaufwandsträger. "Wenn wir die Schulen im Landkreis betrachten, müssen wir feststellen, dass die Bildung vor Ort einen hohen Stellenwert besitzt", lobte Hecht die fruchtbare Zusammenarbeit. "Unsere Schüler haben nicht einfach nur bestanden, sie haben wieder einmal gut abschnitten."