Vermischtes Wiesau

23.05.2017

21

0 23.05.201721

Zu Gast bei Freunden, lautete das ungeschriebene Motto des internationalen Gartenfestes in der Wiesauer Grund- und Mittelschule. Auch wenn es regnete, die Jungen und Mädchen sorgten dafür, dass das Treffen der Kulturen ein Erfolg wurde.

(wro) Für draußen im Freien war es geplant, frühlingshaftes Wetter hatte man "bestellt". Pünktlich zum Festbeginn um 17 Uhr jedoch war klar: Die Feier muss in die überdachte Schulaula verlegt werden. Immer wieder zogen Schauerwolken über das Schulgebäude, der erhoffte spätere Umzug nach draußen wurde rasch abgehakt.Das sollte aber auch schon der einzige Wermutstropfen bleiben. Unterstützt von den Eltern, auch vonseiten syrischer Gastfamilien und dem Elternbeirat und umrahmt von einem bunten Programm sollte die von der Freiluftveranstaltung zum Schulaula-Fest umfunktionierte Fete, trotz aller Wetterwidrigkeiten, dennoch ein voller Erfolg werden. Dafür sorgte bereits der zweisprachige "Begrüßungsrap" - einstudiert von Julia Greger, dargeboten von jungen Leuten aus der Oberpfalz und Kindern aus Syrien. Wurde der deutsche Text von den Darstellern noch gemeinsam vorgetragen, so gab es bei der arabischen Version doch schon die einen oder anderen Texthänger. Die kleine Alaa half aus der Patsche und glänzte dabei nicht nur mit ihren hervorragenden Kenntnissen in Deutsch, freilich auch mit denen ihrer Muttersprache.Verlockend war das angebotene Büfett mit herzhaften Spezialitäten auch aus fernen Ländern, die zwar anders, aber nicht minder köstlich schmeckten. Falafel, Linsen- und Gemüsesuppe, auch Kapse wurden angeboten. Süßen Harise (Grießkuchen) gab's und die immer wieder gern gegessene Pizza. Die aber war schnell vergriffen. Ebenso begehrt waren Brezen, Käse und Kuchen. Für Getränke war auch gesorgt. Für wenige Minuten spitzte sogar die Sonne wieder hinter den Wolken hervor und lud zum Zuschauen beim Tanz der Klassen 5 und 6 (unter der Choreographie von Nikola Müller) nach draußen in den Pausen-Hof ein. Aber halt nur bis der Tanz beendet war. Weitergefeiert - ganz bis zum Schluss - musste dann aber doch wieder in der Pausenaula werden. Stolzer Quizpreisträger wurde Lukas Dotzauer. Der junge Wiesauer Schüler darf bei der Real-Madrid-Fußballschule des SV Schönhaid vom 31. Juli bis 4. August kostenlos dabei sein. Gestiftet wurde der mit 224 Euro dotierte Preis von der Marktgemeinde Wiesau.