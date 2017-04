Vermischtes Wiesau

25.04.2017

32

0 25.04.201732

Feldkreuze und Marterln prägen unsere Heimat. Immer wieder sorgen Bürger unaufgefordert dafür, dass die Flurmale renoviert werden und erhalten bleiben. So auch Irmgard Hegen in Wiesau.

(wro) Nicht immer war das Aufstellen der Flurkreuze mit einem spektakulären Ereignis verknüpft. Oft war es einfach nur die Frömmigkeit der Menschen oder die innige Bitte an den Schöpfer um Schutz und Segen für die ihnen anvertrauten Menschen, Fluren und Tiere. Anders jedoch war es in diesem Fall: Vor genau 105 Jahren ließ die Wiesauer Familie Hegen das Flurkreuz am Mühlhofweg aufstellen. Harte Schicksalsschläge innerhalb kurzer Zeit waren der Grund, dass man sich im Jahr 1912 zur Errichtung des Flurdenkmals entschloss, das lange Zeit auch erstes Ziel der Flurprozessionen war. Das Grundstück selbst verblieb bis zum heutigen Tag im Eigentum der Marktgemeinde, die sich seitdem auch um die Pflege des Platzes sorgt. Die Erhaltung des Kreuzes aber wurde innerhalb der Familie Hegen von Generation zu Generation weitergereicht. "Jetzt liegt sie in meinen Händen. Ich habe versprochen, dass ich die Erinnerungsstätte erhalten werde", erzählte Irmgard Hegen, die das Marterl vor wenigen Wochen nicht nur auf eigene Kosten instandsetzen, sondern am vergangenen Samstagnachmittag von Pfarrer Max Früchtl auch neu segnen ließ.Eingeladen zu dieser kleinen Feierstunde hatte sie neben ihrer Familie auch Freunde und Bekannte sowie Vertreter der Marktgemeinde Wiesau, deren Grüße Marktrat Georg Wurzer überbrachte. Markträtin Elsa Bächer schloss sich Wurzers Dankesrede an. Im Anschluss daran segnete Pfarrer Max Früchtl das von Alfons Fischer restaurierte Glaubenszeichen. Der katholische Pfarrer erinnerte dabei auch an die rund 50, das Bild der Gemeinde prägenden Flurdenkmäler, die gleichzeitig auch ein Ausdruck der Volksfrömmigkeit sind. "Jedes davon besteht aus zwei Teilen", beschrieb er das vor ihm stehende Kreuz, "einem waagrechten Balken und aus einem der nach oben zeigt." Früchtl: "Kreuze begegnen uns, begleiten unsere Wege." Der Seelsorger fuhr fort: "Jeder kann von seinem eigenen Kreuz erzählen. Wir sind nicht alleine auf der Welt." Kreuze seien wichtige Zeichen dafür, dass wir uns daran erinnern.