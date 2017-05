Vermischtes Wiesau

08.05.2017

(wro) "Wer kennt die längsten 43 Zentimeter, die eigentlich weiteste Distanz der Welt?", fragte Pfarrer Martin Schlenk die vor ihm sitzenden Franziska Plaß, Peter Schendzierlorz und Yannick Fladerer. Auch an die Gläubigen wandte er sich: "Wo ist diese kurze und doch eigentlich viel zu lange Strecke zu finden?" Mit ihren Familien und Freunden feierten die drei jungen Christen in der evangelischen Friedenskirche Konfirmation. Die Auflösung seiner Frage lieferte der Pfarrer selber: Die Distanz zwischen Kopf und Herz. Wenige Zentimeter können oft zu einem weiten Weg werden, erinnerte der Geistliche nicht nur an die von Menschen meist selbst geschaffenen Barrieren. Gleichzeitig meinte er damit die doch sehr geringe Distanz, die Gedanken und Gefühle hinter sich legen müssen, um ins Herz zu gelangen. Dieser an sich kurze Weg könne sehr steinig, 43 Zentimeter sehr lang sein - vor allem vom Kopf hinab in die Herzen der Menschen.

Der feierliche Gottesdienst war der Höhepunkt einer langen Vorbereitungszeit. Wochenlang hatten sich die jungen Menschen im Konfirmandenunterricht und an zwei Projekttagen auf ihren großen Tag und das deutliche Ja zum christlichen Glauben eingestimmt.