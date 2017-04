Vermischtes Wiesau

Wiesau/Muckenthal. (wro) Wenn sich die Monate mit "r" langsam aber sicher aus dem Kalender verabschieden, endet gleichzeitig auch die regionale Karpfenzeit. Bis zum kommenden Herbst haben die schuppigen Teichbewohner nun wieder Gelegenheit, heranzuwachsen und zu reifen. Am Freitagabend aber wurde noch einmal kräftig gefeiert. Beim "Karpfenfinale" in Muckenthal konnten Fischliebhaber die heimischen Spezialitäten aus dem Teich noch einmal mit allen Sinnen genießen.

"Karpfen trifft auf Moselwein", so lautete das gaumenfreudige Motto beim Endspurt im "Fischerstüberl" der Familie Bächer. Von weit her, aber auch aus der näheren Region, kamen die erwartungsfrohen Gäste, um sich noch einmal richtig verwöhnen zu lassen. Schließlich erwartete sie beim Doppelgenuss "Fisch und Wein" ein nicht sehr alltägliches, dafür aber einladendes Drei-Gänge Menü der Extraklasse, das Küchenchefin Elsa Bächer meisterlich auf die Teller zauberte.Oberpfälzer Karpfen in Verbindung mit erlesenen Moselweinen sei eine hervorragende Verbindung, versprach Lena Bächer, die ihre Gäste nicht nur begrüßen, sondern auch fachmännisch durch die Stunden begleiten durfte. Im Gewand der Teichnixe stellte sie an diesem unterhaltsamen Gourmet-Abend sowohl das Weinanbaugebiet an der Mosel, als auch deren Winzer vor. "Nehmen Sie sich auch einmal die Zeit dorthin zu fahren, besuchen Sie eine Weinverkostung. Genießen Sie die erlesenen Spezialitäten, die die Weinregion zu bieten hat", riet Bächer.Oberpfälzer Karpfen und Moselweine passten hervorragend zusammen, war auch die einhellige Ansicht der ausnahmslos begeisterten Feinschmecker. Das kreative Menü bestand aus einer Frühlings-Karpfensuppe mit Spargel, Fenchel und Bärlauch, knusprig gebratenem Karpfenfilet mit Reis und Gemüse sowie mit einem süßen Finale aus Käsekuchen, mit einem Löffel voll Erdbeerragout raffiniert verfeinert. Darüber gab's einen kleinen Schuss Granatapfel-Orangenlikör. Lobende Anerkennung bekamen auch die von den Wirtsleuten Manuela und Klaus Bächer aufgetischten Moseltropfen: Samo Secco Riesling, bzw. 2016er Weißer Burgunder.Die Karpfensaison wurde mit viel Applaus in ihre wohlverdiente Pause verabschiedet. Bei den Freunden der Fischspezialitäten ist jetzt ein wenig Geduld angesagt. Bis zum 22. September nimmt die Fischsaison eine "kleine" Auszeit.