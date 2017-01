Mehr Kühe, weniger Halter

Vermischtes Wiesau

18.01.2017

0

0 18.01.2017

Die Leistung der Milchkühe steigt immer weiter. Oberpfalzweit belegen die Betriebe aus dem Landkreis schon Platz drei - mit Tendenz nach oben. Erstmals lag die durchschnittliche Jahresmenge pro Tier bei über 8000 Kilogramm Milch.

8028 Kilo Milch pro Kuh

Gute Futterqualität

Spitze im Investieren

Mehr als 100 000 Liter Milch gegeben Für die höchste Herdenleistung erhielten Thomas Scharnagl (Dippersreuth), Berthold Wegmann (Höll) und Harald Püttner (Redenbach) einen "Kuh-Pokal". Für die beste Laktationsleistung wurde Berthold Wegmann ausgezeichnet. Für Lebensleistungen von jeweils mehr als 100 000 Liter Milch wurden Kühe von Harald Püttner, Johann Zintl (Kleinbüchlberg), Lorenz Frank (Neualbenreuth), Michaela Grillmeier (Pechofen) und Martin Müller (Lochau) gewürdigt. Für die Eutergesundheit seiner Kühe erhielt Gerhard Schuller (Zirkenreuth) einen Pokal, für die Lebensleistung "Abgänge" wurde Josef Rosner (Kondrau) geehrt. Ausgezeichnet wurden auch die Marktbeschicker Thomas Scharnagl und Konrad Heindl (Pleußen) sowie Martin Adam (Dürnkonreuth), der eine Sonderehrung für die Teilnahme am Zentrallandwirtschaftsfest in München erhielt. (kro)

Interessante Zahlen gab es bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung der Kreisrinderzuchtgenossenschaft Tirschenreuth im Gasthaus "Bayerischer Hof". Im Blickpunkt standen die Ehrungen verdienter Rinderzüchter, besser gesagt ihrer leistungsstarken Kühe. Der Vorsitzende der Genossenschaft, Harald Püttner aus Redenbach, freute sich über den guten Besuch. Nach dem Kassenbericht von Thomas Scharnagl aus Dippersreuth folgte ein umfangreicher Jahresbericht von Landwirtschaftsdirektor Dr. Thomas Nibler. Der Leiter des Rinderzuchtverbandes Oberpfalz verwies auf die Tatsache, dass die Betriebe mit Kuhhaltung im Landkreis Tirschenreuth immer weniger werden, die Anzahl der Tiere jedoch steigt: 586 Betriebe hielten zum Ende des Jahres 21 547 Kühe.Enorm sei die Leistungssteigerung bei der Milch, sowohl was die Menge als auch die Qualität der Inhaltsstoffe betrifft. Erstmals wurde die Schallmauer von 8000 Kilogramm Milch im Jahr durchbrochen. Einen Trend nach oben vermeldete der Zuchtleiter auch bei der Festvermarktung: "Tirschenreuth ist hier Spitze in der Oberpfalz." Rudolf Traxinger, Fachberater für Rinderzucht, verwies darauf, dass sich Tirschenreuth zu einem Milchlandkreis entwickelt habe. Bayernweit seien die Tirschenreuther ganz vorne mit dabei: "Es gibt hier hervorragende Spitzenbetriebe, wo ausgezeichnete Arbeit geleistet wird." Herausragend sei, dass gleich mehrere Kühe im Landkreis schon mehr als 100 000 Liter Milch gegeben hätten. "Das ist ein Zeichen dafür, dass es den Kühen gut geht."Manfred Zintl vom Tirschenreuther Amt für Landwirtschaft nannte den Anstieg der Milchleistung enorm. Von ehedem 6925 Kilogramm im Jahr 2009 steigerte sich die Menge auf nun 8028 Kilogramm im Jahr 2016. "Im Durchschnitt der vergangenen sieben Jahre stieg die Milchleistung pro Jahr um 157 Kilogramm." 2010 und 2016 sei die Leistung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sogar um 320 Kilo übertroffen worden.Die Milchleistungssteigerung im Landkreis Tirschenreuth liege rund 40 Prozent über dem Durchschnitt des Milcherzeugerrings Oberpfalz mit sieben Landkreisen. "In der Rangliste belegt der Landkreis hinter Neumarkt und Amberg-Sulzbach schon den dritten Platz. Hält diese Entwicklung an, wird Tirschenreuth in wenigen Jahren die Spitze erreichen." Als wesentlichen Grund für diese Entwicklung führte Zintl das gute Futter an. Untersuchungen belegten seit Jahren, das bei der Qualität der Grassilagen der Landkreis Tirschenreuth stets mit an vorderster Stelle rangiere. Der Schnittzeitpunkt unterscheide sich nicht wesentlich von den klimatisch begünstigten Landkreisen.Auch die Qualität der Maissilage habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die geeignete Sortenwahl bringe hohe Energiedichte und Trockensubstanzerträge. Durch den Einsatz des Futtermischwagens unter Beimischung eines Teils des Kraftfutters werde den Tieren eine sehr pansenverträgliche Mischung vorgelegt.Bei der Investitionsbereitschaft nehmen die Milchviehhalter aus dem Landkreis bayernweit eine Spitzenposition ein, verdeutlichte Zintl. Neue Milchviehlaufställe böten den Tieren mehr Platz, ein besseres Klima, mehr Kuhkomfort und damit auch mehr Leistungsbereitschaft. Ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor sei freilich das Können und die Freude der Betriebsleiterfamilien am täglichen Umgang mit den Tieren.Kurz stellte sich der neue Veterinär am Landratsamt vor. Dr. Klemens Dötsch betonte, dass man darauf achten sollte, hochträchtige Kühe nicht zum Schlachten zu geben: "Dies kommt leider immer wieder vor." Abschließend referierte Dr. Gabriele Arndt zum Thema "Eutergesundheit natürlich - den Erreger schon im Keim ersticken".