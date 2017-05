Seit 65 Jahren verheiratet

Vermischtes Wiesau

05.05.2017

Mühlhof. Vor 65 Jahren standen Theresia und Silvan Grillmeier in der Konnersreuther Kirche St. Laurentius vor dem Traualtar, vor wenigen Tagen feierten sie Eiserne Hochzeit. Silvan Grillmeier, der einst in Preisdorf lebte, lernte seine Theresia bei einer Tanzveranstaltung in deren Heimatort Großbüchlberg kennen. Ganz besonders stolz ist Theresia Grillmeier auf ihre Taufpatin, die "Konnersreuther Resl". Aus der Ehe gingen ein Sohn und drei Töchter hervor. Mittlerweile gehören auch acht Enkel- und vier Urenkelkinder zur Familie. Seit gut fünf Jahren lebt das Jubelpaar, das bis zum Ruhestand eine Landwirtschaft betrieben hat, bei Tochter Agnes und Schwiegersohn Josef im Wiesauer Ortsteil Mühlhof. Besonders schätzen sie dort die Spaziergänge rund ums Dorf. Die Grüße der Marktgemeinde überbrachte Bürgermeister Toni Dutz, Glück und Segen im Namen der Pfarrgemeinde wünschte auch Pfarrer Max Früchtl. Auch stellvertretender Landrat Roland Grillmeier gratulierte. Glückwunschschreiben erhielten Theresia und Silvan Grillmeier von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im Bild das Jubelpaar (vorne, Mitte) mit der Familie sowie (von links) Bürgermeister Toni Dutz, Landrat-Stellvertreter Roland Grillmeier und Pfarrer Max Früchtl. Bild: wro