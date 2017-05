Vermischtes Wiesau

Mit großer Herzlichkeit empfangen die Gläubigen um Pfarrer Max Früchtl Bischof Rudolf Voderholzer im Pfarrzentrum. Doch beim Empfang kommt es zu einem Eklat.

Emotionale Stimmung

"Der erste Schock"

Wiesau/Floß. Die direkte Begegnung mit dem Bischof war eigentlich als ein Höhepunkt des Pastoralbesuchs geplant. Doch dann kippte die Stimmung. Grund war die Übergabe der rund 800 Unterschriften sowie von Briefen, mit denen sich die Wiesauer vor wenigen Wochen noch für einen Verbleib Pfarrer Früchtls ausgesprochen hatten. Da der Bischof das "Bündel" nicht annehmen wollte, verließ Bürgermeister Toni Dutz die Veranstaltung im Wiesauer Pfarrzentrum.Dabei hatte alles so schön angefangen. Mit einem Glas Sekt in der Hand begrüßte der Diözesanoberhirte jeden Einzelnen. Pfarrgemeinderatssprecher Hubert Konz sprach bei seiner Willkommensansprache denn auch von einer "emotionalen Stimmung". Zurückblickend erinnerte er noch einmal an die Versetzung des im Ort geschätzten Pfarrers."Beide Kirchen sind miteinander verbunden", schlug Bürgermeister Dutz anschließend einen Bogen zum Miteinander mit der evangelischen Pfarrgemeinde. "Wie Sie sehen, ist bei uns alles in Butter", fasste das Gemeindeoberhaupt zusammen. Einen Moment innehaltend, fügte Dutz hinzu: "Bis zu jenem Tag, als uns die Nachricht von der Versetzung Pfarrer Früchtls wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hat."Dabei erinnerte der Kommunalpolitiker an "den ersten Schock", der für Bewegung im Ort gesorgt habe. An den Bischof gewandt, erwähnte er die an die Diözese gerichteten, bislang jedoch unbeantwortet gebliebenen Schreiben. Auch die danach gestartete Unterschriftenaktion sprach er an, die auf Bitten des Pfarrers wieder gestoppt worden war.Betreten nahm Bischof Voderholzer die Rede zur Kenntnis, erwiderte sie zunächst mit keinem einzigen Wort. Bemüht um Sachlichkeit bat Dutz daraufhin, die 800 Unterschriften sowie Kopien der Bürgermeister- Schreiben aus Wiesau und Falkenberg und eine Kopie der Landrats-Stellungnahme übergeben zu dürfen, was bei Bischof Vorderholzer auf wenig Begeisterung stieß. "Ich nehme die Unterschriften nicht an", schob Voderholzer den Stapel von sich. Bürgermeister Dutz - sichtlich sauer - zog es danach vor, den Empfang zu verlassen und nach diesem Eklat auch der Einladung zum gemeinsamen Mittagessen beim "Stefflwirt" fernzubleiben.Nach anfänglichem Zögern nahm der Oberhirte später die Unterschriftenliste dennoch an und mit nach Regensburg. Das weitere Geschehen überließ Früchtl dem Gastgeber, der mit gefassten Worten versuchte, der Situation Herr zu werden.Diplomatisch lenkte er den Blick wieder auf den eigentlichen Anlass des Treffens und betonte ausdrücklich: "Ich gehe gerne nach Floß." An die aufgeschreckten, heftig diskutierenden Festgäste gewandt, fügte er hinzu: "Ich bin froh, dass uns die Diözese wieder einen Pfarrer geschenkt hat. "Eine vertraute Pfarrei gibt keiner gerne her. Danken wir Gott, dass ihr mit Maximilian Loeb zusammenarbeiten dürft." Die Entscheidungen des Bistums kommentierte Pfarrer Früchtl als "selbstverständlich".Dass man einen Pfarrer gegen seinen persönlichen Willen versucht, am Ort halten zu wollen, könne er nicht verstehen. "Ich bin dankbar darüber, dass ich mit dieser Nachricht zu Euch kommen durfte", bat Bischof Voderholzer, angesichts der Neubesetzung keine Missstimmung aufkommen zu lassen.