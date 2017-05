Vermischtes Wiesau

19.05.2017

8

0 19.05.2017

(wro) Eine großzügige Spende in Höhe von 300 Euro überreichte der Katholische Frauenbund Wiesau anlässlich seiner Muttertagsfeier an Pfarrer Max Früchtl, der versprach den zweckgebundenen Betrag (für die Missionsarbeit der beiden Schwestern Rosa Maria Gleißner und Luitgard Fröhlich) an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten. Außerdem stellte der Frauenbund für die Außenanlage vor der Kirche wieder Rindenmulch im Wert von 130 Euro zur Verfügung. Pfarrer Max Früchtl dankte den Frauen für ihre fortwährende Arbeit und ihr unermüdliches Engagement.