Wirtschaft Wiesau

13.02.2017

13.02.2017

Tirschenreuth. Die Metall- und Elektroberufe waren Schwerpunktthemen bei der Woche der regionalen Ausbildung, die heuer bereits ihre fünfte Auflage erfahren hat. Initiiert und organisiert von den "Zukunftscoaches" konnten die Projektleiter Andreas Büttner und Wolfgang Prebeck rund 400 Schüler der 7. bis 11. Jahrgangsstufen aller Schularten des Landkreises begrüßen.

Dabei stand M+E-Truck der Metall- und Elektro-Industrie im Mittelpunkt. Der dient als Bindeglied zwischen Schule und Wirtschaft und soll die Schüler gerade für diese Branche begeistern. "A und O der Wahl des richtigen Berufes ist es, gut informiert zu sein", betonte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber. Auf der etwa 80 Quadratmeter großen Präsentationsfläche des zweigeschossigen Trucks setzen neueste Multimedia-Anwendungen und anschauliche Experimentier-Stationen Maßstäbe für moderne Berufsinformation. Die Jugendlichen konnten unter Anleitung eine computergesteuerte CNC-Fräsmaschine programmieren und ein Werkstück selbst fertigen. Ein "Berufe-Scout" auf dem Touch-Monitor erklärte wichtige Inhalte zu den M+E-Berufen und zeigte das Ausbildungsangebot sowie freie Lehrstellen von Unternehmen in der Region. Auf einem 1,5 Quadratmeter großen Multitouchtable lief eine animierte 3D-Softwareanwendung und lud bis zu sechs Besucher gleichzeitig auf eine interaktive Erkundungsreise durch ein virtuelles M+E-Unternehmen ein. Ein erfahrenes Beraterteam begleitete die Schulklassen.Bei einem weiteren Schwerpunkt dieser Woche lernten die Schüler die verschiedenen Fachrichtungen des Beruflichen Schulzentrums Wiesau kennen. Dabei stellten Lehrkräfte auch Ausbildungsberufe im Hotel- und Gastgewerbe, in der Informatik, im kaufmännischen Bereich sowie im Bau- und Holzbereich vor. Berufsschüler informierten auch über ihre Tätigkeiten in den Betrieben. Die Besucher des Gymnasiums wurden besonders über die dualen Studienmöglichkeiten informiert. "Es gibt viele Möglichkeiten ein Studium mit einer Ausbildung zu kombinieren", so Studiendirektor Wolfgang Prebeck.