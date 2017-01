Wirtschaft Wiesau

19.01.2017

Bayerns Wirtschafts- und Tourismusstaatssekretär Franz Josef Pschierer und die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer, haben auf der Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie in Nürnberg 48 bayerische Unternehmen ausgezeichnet. Darunter auch die staatliche Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement in Wiesau.

Die Ehrung nahmen Qualitätsmanagement-Beauftragte Anja Dietz und Fachbetreuer André Putzlocher entgegen, ein Zertifikat der Service-Qualität Deutschland."Das Gastgewerbe ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Tourismusbranche in Bayern hervorragend abschneidet", so Pschierer. "Unsere Betriebe haben die Zeichen der Zeit erkannt. Nur mit einer ausgezeichneten Leistung, Qualität und herausragendem Service können sie dauerhaft am Markt bestehen." Angela Inselkammer sah in der Servicequalität i das entscheidende Wettbewerbsinstrument der Zukunft und einen wichtigen Gästebindungsfaktor. "Die Auszeichnung signalisiert dem Kunden, dass er an erster Stelle steht und stärkt den Ruf Bayerns als Urlaubsland erster Güte."Der Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau wurde nun zum dritten Mal das wiederum drei Jahre gültige Zertifikat verliehen. Damit ist sie eine von insgesamt nur drei Service-Qualitäts-Schulen in Bayern. Voraussetzung für die Zertifizierung ist die detaillierte Erarbeitung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems, das von unabhängigen Experten überprüft wird "Der Aufwand hat sich gelohnt. Schüler, Betriebe und Kooperationspartner spüren die kontinuierlichen Verbesserungen in der Qualität der Ausbildung und der Arbeitsabläufe", so Anja Dietz.