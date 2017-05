Freizeit Windischeschenbach

10.05.2017

10.05.2017

Jede Menge Gaudi hatte die Prinzengarde der Narrhalla Windischeschenbach bei ihrem ersten Schnuppertraining in der Mehrzweckhalle. Drei neue Tänzer konnte die Truppe für die Garde begeistern. Nun werden die zehn Mädels künftig von sieben Jungs durch die Luft gewirbelt. "Bei der großen männlichen Präsenz müssen wir aufpassen, dass uns nicht die Mädchen ausgehen", schmunzelte die Geschäftsführerin Silke Friedrich. Nach den zwei Stunden Probetraining waren die neuen Tänzer ganz schön aus der Puste. Es gehört Kraft dazu, um die Mädchen in die Luft zu stemmen. Was bei den Auftritten immer so leicht aussieht, ist in Wirklichkeit mit hartem Training und eiserner Disziplin verbunden. Auch die richtige Körperhaltung bei den Hebefiguren ist wichtig, um sich nicht zu verletzen. Dafür sorgen die beiden Trainerinnen Jennifer Helgert und Kathrin Lang. Trotzdem kam der Spaß nicht zu kurz. In den Pausen passierte es schon mal vor, dass die Rollen getauscht und ein Junge von einem starken Mädchen herumgewirbelt wurde. Bild: sml