02.02.2017

Seit ein paar Jahren heißt das Bürgerfest nur noch "Das Fest". 2017 steht ein kleines Jubiläum an. Die Fete in der guten Stube jährt sich zum 40. Mal.

Am Samstag, 1. Juli, steigt das Geburtstagsfest. Mitmachen kann jeder. Nicht nur Vereine können sich einbringen, sondern jeder der Lust und Laune dazu hat. Tourismusreferentin Sandra Henkens denkt an Stammtische, Jugendgruppen, Interessengemeinschaften oder auch Familien. "Jeder ist mit seiner Idee willkommen", sagt sie.Da in den vergangenen Jahren viele Nationalitäten die Stadt geprägt haben, könnte dies als gemeinsamer Leitfaden dienen. Die Gruppe der Spanier hat schon Interesse signalisiert, mitzumachen. Henkens will das Motto aber nicht einschränken. Deshalb sind am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr alle Interessierten eingeladen, an der ersten öffentlichen Besprechung für das Jubiläumsbürgerfest teilzunehmen.Kulinarisch bereichern jedes Jahr verschiedenste Angebote das Fest. So gibt es seit Jahren vietnamesische, italienische und griechische Spezialitäten. Ort des Geschehens ist wieder die Hauptstraße, die Braugasse und der Broslparkplatz. Auch die Musikauswahl steht bereits fest. Am Nachmittag spielt die Stadtkapelle auf und am Abend hat die "Beppo Johnson Lio Band" ein Heimspiel. Außerdem unterhält die Gruppe "D'Lausnigl" aus Weiden.Wer vorab mehr wissen möchte, kann sich bei der Stadt unter Telefon 09681/4010 oder per Mail aheindl@windischeschenbach.de oder shenkens@windischeschenbach.de melden