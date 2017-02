Freizeit Windischeschenbach

05.02.2017

Eine Niederbayerin wandert in die Oberpfalz aus und stößt in der neuen Heimat auf eine Rarität mit niederbayerischem Ursprung: Das Rottaler Pferd. Die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Gemeinsam mit Bernhard Käß kümmert sich Bettina Schieder um den Fortbestand des seltenen Warmbluts.

Zur Kirche kutschiert

Reiter auf Mission

Lindenhof. Über den Hof, durch den Stall geht Bettina Schieder (48) jeden morgen zu ihrem Pferd "Marie Elise". Was sich klein und knuffig anhört, ist mehr als zwei Meter groß, stolz, kräftig und rabenschwarz. Mit "Marie" stehen noch "Miss Ellie", "Elfe" die einjährige "Emma", "Elymor" und "Mia" auf der Koppel am Lindenhof. Die sechs Stuten sind Rottaler und gehören damit zur ältesten bayerischen und seltensten Pferderasse Europas."Früher hatte ich ,Hauptsache Pferd - Hauptsache Reiten' im Kopf. Aber diese Rasse hat mich überzeugt. Durch ihre besondere Art", schwärmt die Anästhesie-Krankenschwester. Seit ihrer Kindheit hat sie mit Pferden zu tun. Die Niederbayerin landet nach ihrer Heirat in der Oberpfalz. Auf der Suche nach einer Reitbeteiligung lernt sie Bernhard Käß kennen. Ihm gehört die Rottaler-Stute "Maica", ein Pferd mit Charakter.Auch er sagt: "Anfangs hab ich nicht gewusst, dass dieses Rottaler-Ding was besonderes ist." Der Bauunternehmer ist über seine Frau zum Reiten gekommen, als er etwa 20 Jahre alt war. Gemeinsam hatten sie auch zwei Pferde und eine Zucht. Als sich der heute 55-Jährige selbstständig machte, verkauften sie die Pferde. "War das alles?", fragt sich Käß nach zehn Jahren Baugeschäft und entscheidet, sich wieder ein Pferd zuzulegen. Ein besonderes sollte es sein. "Pferde ohne Ende hab ich mir angeschaut", dann stößt er auf die Stute "Maica". Mittlerweile besitzt der Unternehmer sechs Rottaler. Einen weiteren Hengst teilt er sich mit einem anderen Pferdeliebhaber. Damit hat Käß die größte Rottaler-Zucht in der Oberpfalz.Beide Reiter engagieren sich im Verein "Förderkreis und Freunde des Rottaler Pferdes". Sie kümmern sich um den Fortbestand des alten bayerischen Warmbluts. 50 Mitglieder, verteilt in ganz Deutschland, zählt der Verein. Im Augenblick liegt der Bestand des Vereins bei 25 Zuchtstuten und vier Zuchthengsten. Der Gesamtbestand der gemeldeten und eingetragenen Rottaler Pferde beträgt 80 Tiere weltweit. Die Rasse steht auf der roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohte Haustierrassen (GEH)."Früher hat jeder niederbayerische Großbauer, der etwas auf sich hielt, die Rottaler vor die Kutsche gespannt und ist sonntags zur Kirche gefahren. Sogar die Münchner Feuerwehr hatte Anfang 1930 Rottaler vorgespannt", weiß Schieder. Die traditionelle Rasse wurde mehr und mehr verdrängt. Plötzlich war das vielseitige "Bauernpferd" nicht mehr modern, grazile Sportpferde sollten es sein. In das alte bayerische Warmblut "Rottaler" wurde viel hineingezüchtet. Die Rasse hat sich verwaschen: Aus "Rottaler" wurden "Bayer", die mittlerweile unter dem Sammelbegriff "süddeutsches Warmblut" läuft. Zu 100 Prozent reinrassige Rottaler gibt es nicht mehr. Aber einzelne Tiere tragen die original Rottaler Mutterlinie, ausgehend vom Rottaler Stutbuch (1907), in sich.Dass die Rasse nicht in Vergessenheit geriet, ist den Veterinär-Familie Scherling zu verdanken. Um 1990 suchten sie sämtliche Rottaler Stuten zusammen, um die Zucht wiederaufleben zu lassen."Man muss schon einen Vogel haben, um so ein Hobby zu betreiben", sind sich Käß und Schieder einig. Nicht nur das Reiten, auch die Zucht, die Vereinsarbeit, den Erhalt einer Rasse haben sie sich zur Aufgabe gemacht. Sowohl der Arbeits-, auch der finanzielle Aufwand sind enorm. Eine ausgesprochen schwierige Aufgabe, darin sind sich auch alle Vereinsmitglieder bewusst. "Wir wollen die Tradition erhalten. Andere sind stolz auf die Tradition des Reinheitsgebots und wollen es schützen. Uns geht es so mit dieser Rasse", sagt Schieder. Das Rottaler-Pferd ist etwas besonderes, weil sie nicht versucht, etwas besonderes zu sein. Sie sind vielseitig einsetzbar, robust, temperamentvoll, kräftig und machen alles mit. Sie können sich präsentieren: Von Springreiten zur Dressur, bis hin zum Voltigieren. Sie sind zutrauliche, neugierige und leistungsbereite Alleskönner. Besitzer schätzen ihre Langlebigkeit.Der Förderverein präsentiert das Rottaler Pferd in Schauprogrammen und auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel auf der Grünen Woche in Berlin, der internationale Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Dort machte der Verein Ende Januar Minister und Politiker auf sich aufmerksam. Auch der Bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner lässt sich mit den seltenen Pferden ablichten.