Freizeit Windischeschenbach

27.04.2017

In den Nieselregen mischen sich Schneeflocken. Das Thermometer knackt nur mühsam die Null-Grad-Marke. Ein Tag wie im November. Das schlechte Wetter hält Bademeister Horst Lindner und sein Team nicht davon ab, das Freibad für die Saison vorzubereiten.

Frisches Wasser

Eintritt bleibt gleich

"Auch im vergangenen Jahr war es Ende April kalt", erinnert sich der Leiter des Bades. "Und da kann es mal vorkommen, dass man mit Wollmütze am Beckenrand steht", erzählt er schmunzelnd. Einen genauen Termin für den ersten Badetag kann er noch nicht nennen. "Wir peilen aber den 14. Mai an, dass ist Muttertag", lauten seine vorsichtigen Prognosen. Bis dahin wartet noch jede Menge Arbeit.Das Wasser vom Vorjahr, das im Winter in den Becken bleibt, ist zwar schon abgelassen, und die Kacheln sind grob gereinigt. Doch bevor alles noch einmal gründlich geputzt wird, muss der Fliesenleger ran, um mögliche Risse auszubessern. Erst wenn diese Arbeiten erledigt sind, wird frisches Wasser eingelassen. Und dann dauert es noch ein paar Tage, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Im Schwimmerbecken dürfen die Badegäste mit 26 Grad rechnen, im Kinderbecken sogar mit 28 Grad. Auch technisch gibt's Neuerungen. Um noch mehr Strom zu sparen, wird der Frequenzumrichter an die neue Mess- und Regeltechnik gekoppelt. Dem Laien sagt das zwar nichts, aber wenn sich dies positiv auf die Kosten auswirkt, kann es dem Stadtkämmerer nur recht sein."Wir versuchen umweltfreundlich und kostengünstig zu arbeiten", berichtet Lindner. Das Freibad hat 2016 auch deutlich weniger Frischwasser verbraucht, als im Vorjahr. Dies ist möglich, in dem Filterrückspülungen nicht mit Trink-, sondern mit Regenwasser vorgenommen werden. Zur Kostenreduzierung tragen auch die Planen bei, mit denen nachts die Becken abgedeckt werden. "So müssen wir deutlich weniger zuheizen." Auf diese Weise lassen sich Schlechtwetterperioden überbrücken, ohne die Heizung einzuschalten.Ein Beckensauger, der mehrmals wöchentlich eingesetzt wird, hilft mit, Algenmittel einzusparen. Der Stadtrat, der sich in der April-Sitzung mit dem Tätigkeitsbericht des Freibads beschäftigt hat, nahm die wohlwollend zur Kenntnis.Die Eintrittspreise bleiben gleich. Erwachsene zahlen 3 Euro, Jugendliche 2 Euro und Kinder 1 Euro. Jahreskarten kosten für Erwachsene 54 Euro, für Jugendliche 36 Euro und Kinder 18 Euro. Eine Familienkarte für Ehepaare und alle Kinder ist für 75 Euro zu haben.