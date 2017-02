Kultur Windischeschenbach

19.02.2017

130

0 19.02.2017130

Welches Lied passt zu welchem Kostüm? Für die Altneihauser eine knifflige Frage, bei der es galt, binnen Sekunden eine gute Wahl zu treffen.

Straffen bis in die Nacht

Schweiß in der Maske

/Veitshöchheim. "Quetschn"-Spieler Ludwig Schieder konnte es sich nicht verkneifen, am roten Teppich ganz sachte die berühmte Mundharmonika-Melodie aus "Spiel mir das Lied vom Tod" zu intonieren. Zufall? Nein:Es kam gerade der ewige Faschings-Sheriff Joachim Herrmann. Offiziell und laut huldigten die Oberpfälzer dem aus Mittelfranken stammenden Innenminister mit der "Bonanza"-Melodie. Nicht nur Kabinettsmitglieder, auch regionale Promis, begrüßten die Altneihauser mit Bezug aufs Kostüm. Ministerpräsident Horst Seehofer erhielt die "Star Wars"-Hymne, für Amtsvorgänger Günther Beckstein "Drei Chinesen auf dem Kontrabass". Seit Jahren sorgt das Ensemble schon am Eingang der "Mainfrankensäle" für fetzige Stimmung.Eifrig mit dabei: Trommler Reinhard "Stummi" Stummreiter, der später auf der Bühne einen waghalsigen Bauchtanz hinlegte und den die BR-Sendung "Lebenslinien" heute Abend im "Dritten" 45 Minuten lang adelt. "Ich fühle mich geehrt.""Fastnacht in Franken" 2017: Die erfolgreichste Sendung des BR seit 1991. 4,47 Millionen Zuschauer im Schnitt. 5,4 Millionen nach 22 Uhr. Deutschlandweit. Das war die Zeit, als Michl Müller und die "Altneihauser" auftraten. "Was 2006 als einmaliger Versuch angedacht war, hat sich bis heute gehalten", sagte Neugirg. "Die Latte liegt hoch."Man stehe schon unter Strom, wenn man auf die Bühne gehe und sich bewusst darüber sei, dass sich Millionen Augen auf einen richteten. "Wenn man dann draußen steht und die ersten Sätze gesprochen, die ersten Takte gespielt hat, weiß man: Jetzt läuft's." Gut vorbereitet ist der Kommandant mit seiner Truppe. Aber Lampenfieber sei trotzdem immer mit dabei.Für Neugirg war es eine lange Nacht auf den Freitag. Denn bei der Generalprobe am Donnerstag hatte die Regie beschlossen, das Programm zu straffen. Das sei immer so. "Bis halb zwei Uhr haben wir gestrichen." Anderen Künstlern ging es ähnlich. "Die Sendung ist recht lang." Die Leute habe Sitzfleisch bewiesen im Saal und vor dem Fernseher. "Hut ab!"Federn lassen musste die Jogi-Löw-Einlage. "Die hätten wir noch etwas ausgebaut.". Auch die Dialektserie. "Aber es ist kein Thema komplett unter den Tisch gefallen." Die Truppe war schon am Donnerstag angereist. Ohne ihren Kommandanten, der war schon seit Montag in Veitshöchheim, weil Seehofer und Barbara Stamm zum 30-jährigen Jubiläums der "Fastnacht in Franken" zum Staatsempfang geladen hatten.Obwohl die Altneihauser aus der Zoigl-Hochburg kommen, bringen sie niemals Zoigl zu den Franken mit. "Ich sag immer, der Zoigl ist so ein empfindliches Produkt. Den kann man nur bei uns in der Oberpfalz genießen. Der muss im Kommunbrauhaus gebraut, im Keller vergoren und dann vor Ort ausgeschenkt werden", wirbt Neugirg für die HeimatWas gab es also alternativ? "Wir versuchen uns immer mit Würzburger Hofbräu anzufreunden, was etwas schwer fällt." Neugirg, der Spitzbube: "Gezwungenermaßen vergreifen wir uns dann am Frankenwein." Beim Auftritt bezeichnete er ihn als "Möbelbeize".Logiert hätten sie recht feudal bei den Franken, sagte Neugirg. "Wir haben ein eigenes Häuschen, das 'Hotel am Main' in der Unteren Maingasse für sechs Personen." Die anderen vier nahmen Quartier in Ferienwohnungen. Am Samstag ging's nach einer ausgelassenen Aftershow-Fete wieder heim.Eine Maske bewunderte Neugirg ganz besonders: Die von Markus Söder. Für seine Rolle als Homer Simpson hatte sich der Heimatminister in ein "Ganzkörperkondom" gezwängt. "Wer sich in so einem Ding den ganzen Abend reinsetzt, dem müssen Schweißbäche runter laufen." Aber einen Vorteil hatte das Kostüm: "Man konnte Söders Gesichtszüge nicht sehen" und damit auch nicht, wie er auf die Anspielungen reagierte. "Der konnte ein Gesicht drunter machen, wie er wollte."