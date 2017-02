Kultur Windischeschenbach

06.02.2017

An ihren ersten Aufenthalt auf dem Schafferhof kann sich Ami nicht erinnern. Als im Juli 2006 ihr Vater Wally Warning beim Sommernachtskonzert auf der Freiluftbühne spielt, ist sie mit dabei. Ami ist damals gerade mal 10 Jahre alt.

Große Gefühle

Neuhaus. "Ich weiß das nicht mehr", gibt die heute Anfang 20-Jährige zu. "Meine Mutter hat mir erzählt, dass wir Kinder mit waren." Über 10 Jahre später steht Ami selbst auf der Bühne in Neuhaus und beeindruckt ihre Zuhörer auf ganz unspektakuläre Weise. Show und Glamour hat die Sängerin nicht nötig. Ihre unglaubliche Stimme erfüllt die Tenne und sorgt vor allem bei den ruhigeren Stücken für Gänsehaut.Woher die junge Frau diese tiefen Töne nimmt, die einen wohligen Schauer auslösen, kann sich kaum einer vorstellen. Wie klingt Ami? Ein bisschen wie Sade, Tracy Chapman oder Tanita Tikaram? Keiner der Vergleiche wird ihr gerecht. Ami ist Ami - jung, eindrucksvoll und unverwechselbar.Natürlich lässt sich musikalisch das Elternhaus nicht verleugnen. Papa Wally, der in Aruba geboren ist und seit vielen Jahren in München lebt, spielt Roots-Reggae. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Ami zwischendrin mal einen Bob-Marley-Klassiker auspackt. Auch die Reggae-Version von "Ain't no sunshine" passt ins Konzert.Der Großteil der Songs stammt jedoch von ihren eigenen Platten. "Part of me" und "Seasons" heißen die Alben der jungen Musikerin. Während die ruhigen Klänge verzaubern, treiben die schnelleren Nummern das Publikum an. Man kann gar nicht anders als mitzutanzen. Die Lieder scheinen wie ein Sog, der einen aufnimmt und erst wieder loslässt, wenn der letzte Ton verklungen ist.Manche Musiker plaudern gerne zwischen ihren Titeln. Ami gibt sich eher wortkarg, kündigt nur kurz an, was folgt. Sie transportiert ihre Gefühle lieber musikalisch, anstatt groß herumzureden. Als Zugabe gibt es noch einmal "Jungle", das wohl bekannteste ihrer Lieder, und "Follow", eine etwas ruhigere Nummer. Doch das reicht den Zuhörern nicht, und sie klatschen Ami noch einmal auf die Bühne. Die Sängerin kommt alleine ohne ihrer Band zurück. "Das habe ich noch nie live gespielt", kündigt sie ihren letzten Song an. "Wie heißt das Lied überhaupt?", spekuliert sie schmunzelnd. Und mit "Einfach sein" beweist die Künstlerin, dass sie auch anders kann. Der deutsche, etwas rotzige Text, verblüfft das Publikum. Das ist so gar nicht das, was man erwartet hätte. Mit einem Auszug aus ihrem dritten, deutschen Album, das zur Zeit im Studio eingespielt wird, verabschiedet sich Ami vom Schafferhof-Publikum, das noch lange anerkennend Beifall klatscht.