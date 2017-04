Kultur Windischeschenbach

27.04.2017

6

0 27.04.2017

Der Blues-Gitarrist "Jesper Munk" gibt am Mittwoch, 24. Mai, ab 20 Uhr ein Konzert im Schafferhof in Neuhaus bei Windischeschenbach. Der Veranstalter verspricht, wenn "Jesper Munk seine Stimme erhebt, klingt es, als hätte er mindestens doppelt so lang gelebt, wie er jung ist und dabei eine Menge Whiskey und Zigaretten genossen. Kurz gesagt: großartig!". Karten gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ti cket.de. Bild: Puria Safary