Kultur Windischeschenbach

13.02.2017

Bruno Tenschert ist "der Herr Polaris". Am Samstag, 25. Februar , ab 20 Uhr gastiert er im Schafferhof in Neuhaus/Windischeschenbach. Der Veranstalter verspricht "Stücke in glücklicher, melancholischer Zeitlosigkeit". "Mehr Innen als Außen" heißt das aktuelle Werk des Herrn Polaris. Es werden "kraut-rockige Beats mit gezupften Gitarren verknüpft, Orgelflächen detailbesessen im Space-Echo verwebt und es knistert Vinyl-verliebt durch die Lautsprecher". Karten für das Gastspiel im Schafferhof gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz