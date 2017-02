Kultur Windischeschenbach

Neuhaus. Bei Groß- und Kleinschreibung ist "der Herr Polaris" offenbar mehr Künstler als Germanist. Seine Alben heißen "drehen&wenden" und "Mehr Innen Als Außen". Sie verbinden krautrockige Beats mit gezupften Gitarren, Orgelflächen mit Space-Echo und das alles mit persönlichen Geschichten. Indie-Pop wird hier jedenfalls großgeschrieben.

Auf die Live-Umsetzung darf man gespannt sein: Am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr gastiert Bruno Tenschert alias "der Herr Polaris" am Schafferhof. Karten gibt es unter anderem bei www.nt-ticket.de. Oder - kostenlos - bei unserem Gewinnspiel. Drei mal zwei Gratis-Tickets sind zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter 0137/808401629 an und spricht das Stichwort "Polaris", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Donnerstag um 15 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Oberpfalz Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!