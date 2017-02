Kultur Windischeschenbach

17.02.2017

Da ist er wieder: Sven van Thom, der sympathische Brillenträger mit dem bösartigen Humor und den zarten Untertönen. 2017 präsentiert der Gitarrist sein neues Programm: "Pudding mit Frisur". Wer hinter diesem Titel eine kulinarische Frechheit vermutet, der liegt gar nicht so verkehrt.

Eine Frechheit ist allein schon die Diskrepanz zwischen van Thoms bitterbösen Texten und seinem formvollendeten Auftreten, das befürchten lässt, von dem jovialen Anzugträger nach der Show noch schnell eine Lebensversicherung aufgeschwatzt zu bekommen. Begleitet wird Sven van Thom von Anne Müller am Cello und Larissa Pesch am Stimmband. So gehen alle glücklich nach Hause: Die Freunde des kaputten Humors, aber auch die Liebhaber guter Musik. Am Freitag, 3. März, spielt Sven van Thom um 20 Uhr am Schafferhof in Neuhaus bei Windischeschenbach. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz