Kultur Windischeschenbach

15.05.2017

Die Laienspielschar Windischeschenbach verwandelt den Burghof in Neuhaus im Juni wieder in ein Freilichttheater. "Einen Jux will er sich machen" heißt die fulminante Verwechslungskomödie aus der Feder von Johann Nepomuk Nestroy. Premiere ist am 15. Juni, weitere Aufführungen folgen am 18., 23. und 25. Juni. Johannes Rupprecht hat das Stück überarbeitet und führt Regie. Die Hauptrollen spielen Ludwig Müller und Lena Schulze. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz