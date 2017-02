Kultur Windischeschenbach

19.02.2017

8

0 19.02.2017

Neuhaus. (gge) "Kettnkarussell" heißt das neue Album von Mathias Kellner. Es ist eine Erinnerung an das Gäubodenfest, wo der Straubinger wo er früher mit Freunden wilde Wetten abschloss, mit wie vielen Mass Bier man noch darin fahren kann.

Vor- und Begleitband

Begegnung im Proberaum

Musikkabarett im Solo-Duett, Anekdoten aus seinem Leben, gefühlvoll, mit tieferem Sinn. Weil auch das Leben oft wie eine Fahrt im Kettenkarussell ist, sagte er im Schafferhof. Urkomische Geschichten rund um seine authentischen Songs sind Kellners Markenzeichen.Dieses Mal ist er nicht allein auf der Bühne, sondern mit einem Mit-Straubinger: Otto Schellinger, der solo als Vorband auftritt, dann aber den ganzen Abend als Begleitband mit Gesang, Cajon, Percussions und Gitarren. Offen und authentisch geht Schellinger vom ersten Moment an auf das Publikum zu, lädt zum Mitsingen ein.Sein "Straßenmusik-Tango" beobachtet das Leben eines Straßenmusikanten in der Fußgängerzone. Sein Liebeslied für Sportreporterin Sabine Töpperwien hat etwas dramatisch Komisches. Das Publikum springt sofort auf seine offene Art an.Kurz erzählt dann der Wahl-Oberpfälzer Kellner von seiner neuen CD, schwärmt aber gleich von "der guatn oidn Zeit: dem Jahr 2014." Als Uli Hoeneß noch im Gefängnis saß. "Dreieinhalb Jahre für die Unterschlagung von 28 Millionen Euro. A weng zweng! Da hat er pro Tag 22 000 Euro abgesessen - kein schlechter Schnitt. Ich mach jetzt auch keine Steuererklärung mehr. Diese halbe Stunde sitz ich ab", erklärt er dem amüsierten Publikum mit unschuldiger Miene. Logik kann auch spaßig klingen.Beinahe kabarettistisch leitet Kellner auf die Songs über. Sein alter Freund "Sigi", der blaue Fiesta mit der roten Beifahrertür, darf nicht fehlen. Mit dem Kassettenfach im Radio, wo er die selbst aufgenommenen Kassetten aus den 80er Jahren hören konnte. In Erinnerungen schwelgend singt er zusammen mit Otto Schellinger den Titel "Paula" von Haindling, unterstützt vom Chor des Publikums.Trotzig-traurig klingt die Geschichte über den ehemals besten Freund, der irgendwann glaubte, etwas Besseres zu sein und ihn abblitzen ließ. "Komm niemals mehr zu mir", singt er. "I hob koa Zeit, egal was Du willst." Sein positiv gemeinter Blick auf die Lebensumstände heißt "Ned so schlimm", was angeblich für einen Niederbayern das Höchste ist. Das Ganze als "Country-Song ohne Banjo", weil es melancholisch klingen soll, das Banjo aber alles lustig macht. Der gewichtige Niederbayer kann sich auch wunderbar aufregen, etwa über so ein "Zipflgsicht" wie Justin Bieber.Im Duett mit Schellinger klingen die Songs noch etwas authentischer, melodiöser. Kennen gelernt haben sich die beiden vor vielen Jahren in den Proberäumen des Straubinger "Bandhaus". Schellinger war Bassist bei Claudia Korek, Kellner wurde als "Vorband" engagiert. So schließt sich der Kreis.Mit dem Song "Vielleicht, vielleicht" ermahnt Kellner, das Leben zu leben. Denn "mit woartn und woartn hat no nia wer wos erreicht". Manchmal bogen sich die Schafferhofgäste auch vor Lachen über Pointen, die Kellner trocken und mit unschuldigem Blick erzählt. Etwa die von seiner frühen Jugend, als er als Sechsjähriger mit Opa und Onkel, beide als Hochzeitslader, in Wirtshäusern unterwegs war. Der Bub musste die betrunkenen Männer heimfahren.Im Wirtshaus hat er auch seinen ersten großen Liebeskummer ertränkt: "Geh hoam, schlaf di aus". Auch ernste Texte bewegten das Publikum. "A Anzug, a Bleame, a Kist'n aus Hoiz" lautet der Refrain von "Du drahst Di", einem Nachdenken über Lebenssinn und -ende. Irgendwie könnte man ihm ewig zuhören, kommt dabei selber ins Nachdenken. "Vagiss ned s'Lebm" rät zum Leben im Hier und Jetzt.Die Songs sind Erinnerungen, Erfahrungen. Da passt es perfekt, dass zum Abschluss noch der Titel "Zeitmaschin'" erklingt. Und als Fazit "Eigentlich is ois wunderbar". Das finden auch die Gäste, die kaum genug bekommen können von diesem Musikphilosophen.