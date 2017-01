Kultur Windischeschenbach

17.01.2017

36

0 17.01.201736

Schweden, Amerika oder Niederbayern. Die Künstler, die im ersten Halbjahr 2017 auf der Bühne des Schafferhofs auftreten, kommen aus der ganzen Welt.

Neuhaus. Die Gäste machen Pop, Folk oder Kabarett, treten Solo auf, oder auch in der Gruppe. Sie zeigen Altbewährtes und wagen Neues. Ein Überblick von Januar bis Mai:Michael Lerchenberg: "Filsers Briefwexel": Freitag, 27. Januar (20 Uhr): Michael Lerchenberg und der Niederbayerische Musikantenstammtisch präsentieren Ludwig Thomas humoristisch-satirische Filser-Briefe. Die Briefe sind in unbeholfenem Bairisch geschrieben, und für eine überzeugende Präsentation braucht es ein Multitalent wie den Noch-Intendanten der Luisenburg-Festspiele.Grapell, Samstag, 28. Januar (20 Uhr): Das Duo um Emil Erstrand und Nils Nygårdhs entert mit seiner romantisch aufrichtigen Mischung aus Pop und Soul die Bühnen Deutschlands. Ihre Debüt-EP 2013 machte Grapell zu einem der spannendsten neuen schwedischen Acts.Ami und Band, Freitag, 3. Februar (20 Uhr): Ami Warning schreibt über ihre Gefühle; ihre Inspiration entsteht aus ihren Erlebnissen, aus Momentaufnahmen und Gedankenblitzen. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist die Art der Performance. Man erlebt eine junge Frau, die sich mitteilt, weil sie es muss.Mathias Kellner, Freitag, 17. Februar (20 Uhr): Ob live oder auf CD, bei Mathias Kellner darf man sich authentische Songs ebenso freuen wie auf urkomische Geschichten dazwischen. Der singende Kellner mit dieser geerdeten warmen Reibeisenstimme klingt immer mehr wie ein Bob Dylan; der schräge Geschichtenerzähler unterhält besser als mancher Kabarettist.Impala Ray, Freitag, 24. Februar (20 Uhr): Der Künstler "Impala Ray" aus München hat nach sieben Jahren in einem Büro den Job hingeschmissen, um nur noch seinem Traum zu folgen: der Musik. Keine Kompromisse, alle Ersparnisse wurden zusammengekratzt, alle Sehnsüchte und Träume in ein Album gepackt. Im Zentrum des ganzen Geschehens steht aber sein außergewöhnlicher Sound: der BayFolk.Der Herr Polaris, Samstag, 25. Februar (20 Uhr): "Mehr Innen Als Außen" heißt das neue Werk des Herrn Polaris. Es werden krautrockige Beats mit gezupften Gitarren verknüpft, Orgelflächen detailbesessen im Space-Echo verwebt. Es knistert vinylverliebt durch die Lautsprecher.Sven van Thom, Freitag, 3. März (20 Uhr): Sven van Thom schenkt uns 2017 sein neues Programm: "Pudding mit Frisur". Wer hinter diesem Titel eine kulinarische Frechheit vermutet, der liegt gar nicht so verkehrt. Eine Frechheit ist die Diskrepanz zwischen van Thoms bitterbösen Texten und seinem formvollendeten Auftreten, das befürchten lässt, von dem jovialen Anzugträger nach der Show noch eine Lebensversicherung aufgeschwatzt zu bekommen. Begleitet wird Sven van Thom von Anne Müller am Cello und Larissa Pesch am Stimmband.Julia Neigel, Freitag, 10. März (20 Uhr): Ihre Stimme ist Soul pur, die Fertigkeiten schwarzer und weißer Musik vereint Julia Neigel auf wunderbare Weise. Das ist ein Gesang mit 100 000 Volt, der die geballte Energie noch dazu kaum je in Aggression, sondern vielmehr in puren Ausdruck und Berührung verwandelt. Wie sie - auf einer Wellenlänge mit ihrer Band - die Songs auflädt, sie knistern, gleißen, fließen und auch mal tosen lässt, das geht unter die Haut.Mrs. Zwirbl, Freitag, 24. März (20 Uhr): Spielend und singend, hirn- und herzverbrannt wirft sich das Trio in neue Abenteuer, ohne seine musikalischen Wurzeln zu vergessen. Hier trifft Altbewährtes auf Unerhörtes. Chansons, Blues, Couplets, Polka und Jodler tanzen miteinander im Raum und wer genau hinlauscht hört es: Dreitönig rauscht die Isar!Jordan Prince, Freitag, 31. März (20 Uhr): Den US-Amerikaner Jordan Prince spülte es der Liebe wegen nach Europa - seit einem Jahr lebt er in München - seine Musik klingt trotzdem noch sehr amerikanisch. Man hört den Songs an, dass sie in klassischer Songwriter-Manier auf der Akustik-Gitarre komponiert wurden. American Folk wie er klingen soll: Feine Gitarren-Pickings treffen auf sehnsüchtige Melodien und eine zarte Stimme.Michael Fitz, Freitag, 21. April (20 Uhr): Das neue Soloprogramm "Des Bin I" dreht sich einmal mehr ums Private: Je mehr wir erkennen, wie sehr der Wahnsinn der Anderen auch der unsere ist, je mehr wir die Ursachen des ganz Großen auf einmal im ganz Kleinen erkennen, umso mehr können wir uns darin entspannen. Wenn alles gut geht, über unseren eigenen Wahnsinn lachen und uns selbst darin ganz freimütig zu erkennen geben.Blechbixn, Freitag, 12. Mai (20 Uhr): Ein Streifzug durch Blasmusik, Bayernrock und -pop, beeinflusst von Boogie, Samba und Balkan - mit Trompete, Posaune und Akkordeon kleiden die Blechbixn bayerische Volksmusik in ein ganz neues Gewand, befreit von jeglichen Grenzen. Ein Mix aus alt und neu, traditionell und frech, der sich sowohl musikalisch, als auch textlich niederschlägt, natürlich in Mundart.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 sowie www.nt-ticket.de