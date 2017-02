Kultur Windischeschenbach

23.02.2017

Nicht nur, dass ihr größter Hit "Schatten an der Wand", inzwischen bald 30 Jahre alt, noch immer vielen in den Ohren hängt: Ihre Stimme ist Soul pur. Die Fertigkeiten schwarzer und weißer Musik vereint Julia Neigel auf wunderbare Weise. Wie sie - auf einer Wellenlänge mit ihrer Band - die Songs auflädt, sie knistern, gleißen, fließen und auch mal tosen lässt, das geht unter die Haut. Julia Neigel - bis 2004 trat sie als Jule Neigel auf - singt nicht nur vom "perfekten Tag". Sie bietet mit ihrer Band auch den perfekten Abend. Am Freitag, 10. März, gastiert Julia Neigel um 20 Uhr am Schafferhof in Neuhaus bei Windischeschenbach. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz