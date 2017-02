Kultur Windischeschenbach

10.02.2017

0 10.02.2017

Noch einmal den Blick übers Land schweifen lassen, um Lebewohl zu sagen. Dann hissen wir die Segel und beginnen unsere Reise auf dem weiten, unendlichen Meer, das erst an den weltfernen Kontinenten zu Ende ist. Wir schauen zum Land zurück, zum Himmel empor und riechen die salzige See. Der Künstler Impala Ray aus München hat genau das getan. Er hat sich vom sicheren Land losgerissen, um die Weltmeere zu besegeln.

Er hat nach sieben Jahren in einem Büro den Job hingeschmissen, um nur noch seinem Traum zu folgen: der Musik. Keine Kompromisse, alle Ersparnisse wurden zusammengekratzt, alle Sehnsüchte und Träume in ein Album gepackt. Im Zentrum des ganzen Geschehens steht aber der außergewöhnliche Sound von Impala Ray. Dafür hat er sogar einen eigenen Stil erfunden: BayFolk. Am Freitag, 24. Februar, gastiert er ab 20 Uhr am Schafferhof in Neuhaus bei Windischeschenbach. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.