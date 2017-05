Kultur Windischeschenbach

Sie werden in ganz Deutschland gefeiert für ihre packende, vor Energie strotzende Live-Show, nicht zuletzt als Vorband von AC/DC und Deep Purple: 2011 gegründet und in München beheimatet, zählen "The Whiskey Foundation" mittlerweile zu den profiliertesten Vertretern der dortigen Musikszene. Dabei sorgt die Band, die zwei Jahre zuvor mit "Take The Walk" ein vielbeachtetes Albumdebüt vorlegte, nicht zuletzt mit ihren vital sprühenden Live-Performances für mächtige und mittlerweile bundesweite Furore. Am Freitag, 2. Juni, spielt "The Whiskey Foundation" um 20 Uhr am Schafferhof in Neuhaus bei Windischeschenbach. Karten gibt's im Vorverkauf bei der"Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb