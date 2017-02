Kultur Windischeschenbach

Der Engländer Edmund de Waal hat "eine hinreißende Kulturgeschichte des Porzellans" (Die Welt) geschrieben. Das im Oktober erschienene Buch mausert sich zum heimlichen Bestseller. Ostbayerische Porzellan-Tradition kommt darin jedoch kaum vor - mit Ausnahme der Fabrik in Windischeschenbach.

Von Friedrich PeterhansHintergrund der Erwähnung neben Porzellan-Mythen wie China, Meißen oder Versailles ist der Name Kärner, Professor Theodor Kärner (1884-1966). Figuren aus der Hand dieses Bildhauers stehen im Waldnaabtal-Museum in der Burg Neuhaus. "In Sammlerkreisen werden dafür Preise zwischen 250 und 50 000 Euro gezahlt", weiß der Händler Andreas Thiel aus Dachau.Kärner stammt aus Hohenberg an der Eger. Dort ist er auch Ehrenbürger. Uneingeschränkter Stolz auf den Porzellanmodelleur ist allerdings unangebracht. Das deutet nicht nur Edmund de Waal an, sondern auch die Wissenschaftlerin Gabriele Huber.Beide beleuchten Kärners Rolle im Dritten Reich, dessen führende Köpfe ihn hofierten und als wahrhaften Vertreter deutscher Kunst feierten. Das brachte ihm 1945 zwei Jahre Lagerhaft zur Entnazifizierung im oberbayerischen Moosburg ein. Danach tauchte er in Windischeschenbach in der Porzellanfabrik Oskar Schaller & Co. auf. Und wie: "Aus SS-Hauptsturmführer Kärner war Herr Kärner geworden", schreibt de Waal.Dieser Herr Kärner war für die Windischeschenbacher Porzellanfabrik ein Glücksfall. Sie gründete mit dem von den Nazis hochdekorierten Bildhauer 1947 eine Kunstabteilung. Vorher und nachher wurden an der Waldnaab ausschließlich Service und Zierporzellan gefertigt. 1953 übernahm Rosenthal in Selb Kärner als freien Mitarbeiter und die Eschenbach-Kunstabteilung gleich dazu. Bis dahin waren in Windischeschenbach Dutzende Tierfiguren wie Eichhörnchen, Pferde, Hunde, Bärenkinder, Eisvögel oder auch der Alte Fritz hoch zu Ross entstanden. Mit Augen des 21. Jahrhunderts betrachtet, Modelle, die kitschig und antiquiert wirken, bei Liebhabern und Experten aber nach wie vor hoch im Kurs stehen. Das lag am handwerklichen Können Kärners, das international weiter Aufmerksamkeit genießt.An seiner Fertigkeit hat Kärner vor dem Krieg in Werkstätten von Nymphenburg und Rosenthal gefeilt. 1936 war er einer der drei Gründer und künstlerischer Leiter der Porzellanmanufaktur im Münchner Stadtteil Allach, kurz PMA. Sie gilt als Aushängeschild von "Nazi-Porzellan". Ihre Produktionsstätte war schon wenige Jahre später ans KZ Dachau angegliedert. Die PMA war ein Unternehmen der SS, die Doppelrune auf dem Bodenstempel der Teller und Skulpturen ist ihr Markenzeichen.Hinter der Gründung stand kein Geringerer als Heinrich Himmler. Darstellungen von Fliegern, Hitlerjungen oder SS-Offizieren zu Pferd bildeten einen wichtigen Teil der Produktion. Der andere waren Tierfiguren, die Theodor Kärner beherrschte, wie kaum ein Zweiter. Und ausgerechnet der Massenmörder Himmler war von diesen Dackeln, Rehlein oder liegenden Hirschen ganz angetan.Als Gegner der Jagd liebte er Tiere, in denen er romantisch-völkisch die Natur verklärte. "Naturhaft und wahr" habe deshalb auch die deutsche Kunst zu sein. Dieser Darstellung verliehen Kärner und seine Mitstreiter eine bis dato unbekannte Vollkommenheit. So gelang es ihnen laut de Waal, "höchste technische Schwierigkeiten zu überwinden". Etwa ein sich aufbäumendes Pferd zu formen und zu brennen, das nur auf zwei dünnen Hinterbeinen steht, ohne dass der Bauch von einem Baumstamm, einem Zaun oder ähnlichem gehalten wird. Das war weder Meißen noch Nymphenburg gelungen.Detailgetreue Köpfe, sich fein abzeichnende Muskeln, stimmige Proportionen: So viel Präzision begeisterte den Führer persönlich. Er kannte den Namen Kärner und gab bei ihm 100 Figuren "Friedrich der Große zu Pferd" in Auftrag. Eine davon stand in Hitlers Büro in der Reichskanzlei. Laut Himmler gehörten in jedes Haus seiner SS-Leute Allacher Figuren. Sie waren ferner prestigeträchtige Geschenke in Nazi-Behörden. In weißem Porzellan verkörpere sich die deutsche Seele, hieß es im ersten Allacher Katalog.Folgerichtig nahm Kärner 1940 an der Großen Deutschen Kunstausstellung in München teil, die ein Gegenstück zur "Entarteten Kunst" sein sollte. An Hitlers Geburtstag 1941 wurden ihm für seine Verdienste der Titel SS-Hauptsturmführer und eine Ehrenprofessur in München zuteil.Ihn als missbrauchten, unpolitischen Künstler zu sehen, wie es 1984 ein Katalog zur Ausstellung anlässlich seines 100. Geburtstags in Hohenberg suggerierte, erscheint somit äußerst zweifelhaft. Zumal Gabriele Huber in ihrer Doktorarbeit nachgewiesen hat, dass Kärner bereits in der Weimerer Zeit in München auf rechten Demonstrationen mitmarschierte und schon 1933 in die NSDAP eintrat. Ein Mitläufer war er in jedem Fall, als arroganter Herrenmensch fiel er indes nicht auf. Im Gegenteil. Aus den 1940er Jahren, als Allacher Porzellan von Dachauer KZ-Häftlingen produziert wurde, ist kein böses Wort über den Professor überliefert. Andere Köpfe der PMA werden dagegen von Zwangsarbeitern als Peiniger geschildert. Hitlers Günstling wagte sogar Ungeheuerliches. Er stellte Häftlingen in der Nachtschicht sein Radio zur Verfügung, mit dem sie den Feindsender BBC hörten.Wie dem Professor der Neuanfang in Windischeschenbach gelang, ist nicht überliefert. Offenbar hatte er kurz vor der Befreiung des KZ Dachau die Modeln für heroische Soldaten und SS-Fahnenträger vergraben. Sie gelten als verschollen. Die Tiermodeln aus Allach eröffneten dagegen Eschenbach-Porzellan neue Märkte.Ob Kärner Spuren in der Stadt hinterlassen hat, ist nicht bekannt. Laut Heimatpfleger Siegfried Wilhelm ist als Dokument nur ein Absatz über ihn im Heimatbuch zu finden. Genauer wollte man es in der Oberpfalz wohl auch nicht wissen. In der Burg Neuhaus hängt ein kurzer Lebenslauf Kärners, der von "einem der besten Porzellanbildner der Gegenwart" schwärmt und dessen Vergangenheit in der Vitrine lapidar übertüncht: "Für Allach, eine Neugründung, die in politische Abhängigkeit geriet und 1945 zu existieren aufhörte, schuf er 31 Modelle."