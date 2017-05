Politik Windischeschenbach

10.05.2017

Einige Eichen in der Nähe der Burg Neuhaus müssen ausgeschnitten werden. "Wir haben hier sehr viel Totholz im Kronenbereich", erklärte Andreas Arnold. Um die Premiere der Laienspielschar im Burghof nicht zu gefährden, muss dies so schnell wie möglich geschehen.

Der Leiter der Forstdienststelle Neuhaus nahm den Bauausschuss am Dienstag auf eine kleine Exkursion mit. Erste Etappe war der Burghof in Neuhaus. Da die Bäume rund um die Burg zum Stadtwald zählen, unterliegen sie nicht der Baumschutzverordnung, sondern können jederzeit beschnitten werden. Der Förster machte das Gremium auf die Versicherungspflicht aufmerksam. Ein Baum, unter dem während der Aufführungen Zuschauer sitzen, stand besonders im Fokus. "Hier sind wir in der Haftung", erklärte auch Bürgermeister Karlheinz Budnik. Arnold stimmte ihm zu: "Wir werden nie für 100-prozentige Sicherheit sorgen können, aber wir können nachweisen, etwas dafür getan zu haben."Vom Burghof ging es weiter in den Demeshofweg. Das Waldstück, dass sich an den Ortsrand anschließt, gehört zu den Problemwaldstücken der Stadt. Das Gelände ist abschüssig und außerdem schlecht zu erreichen. Der Baumbestand beschränkt sich hauptsächlich auf 60 bis 70 Jahre alte Fichten. Arnold schlug vor, hier andere Bauarten anzupflanzen. Dies müsse nicht auf einmal geschehen, sondern könne in kleinen Abschnitten erfolgen. "Man kann mit 0,2 Hektar anfangen", erklärt der Forstexperte. Für die kleinen Baumpflänzchen gebe es sogar Fördergeld. Es sei außerdem möglich diese Maßnahme dem Ökokonto zuzuschreiben. Arnold schätzt die Kosten insgesamt auf maximal 4000 Euro. Auf dem 0,2 Hektar großen Stücken könnten 500 Pflanzen gesetzt werden. Der Bauausschuss war nicht abgeneigt.Zum Abschluss führte der Ausflug hinters Feuerwehrhaus in Windischeschenbach, in die Nähe der Schrebergärten. Großen Fichten, anfällig für Windwurf und Borkenkäfer, würden auch hier dominieren. Besser sei es einige davon zu entfernen und Douglasien anzupflanzen. Auch dieser Vorschlag schien dem Gremium sinnvoll.