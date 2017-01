Politik Windischeschenbach

24.01.2017

Wie erwartet: Die Landkreis-CSU demonstriert Geschlossenheit. Einstimmig hat der Kreisvorstand Stephan Oetzinger als Bewerber für die Nachfolge der Landtagsabgeordneten Petra Dettenhöfer auf den Schild gehoben.

Abgeordneter für alle

Signal aus Weiden

Nur gut eine Stunde brauchte die CSU am Montagabend im "Weißen Schwan" in Windischeschenbach, um diese wichtige Personalentscheidung zu treffen. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Manteler Bürgermeister Oetzinger der richtige Mann im Maximilianeum sein werde. Mit ihm als Bewerber geht die Landkreis-CSU nun in die gemeinsame Nominierungsversammlung mit dem CSU-Kreisverband Weiden.Dass der 32-jährige Historiker und Politikwissenschaftler der "absolute Wunschkandidat" ist, unterstrichen für die Frauen-Union Tanja Schiffmann, für die Junge Union Benedikt Grimm und für die Senioren-Union Georg Stahl. Auch stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Andrea Lang, die als mögliche Dettenhöfer-Nachfolgerin immer wieder einmal genannt worden war, meldete sich zu Wort. Sie stellte klar, dass sie kein überregionales politisches Mandat anstrebe.CSU-Kreischef Andreas Meier betonte, dass man mit Oetzinger einen qualifizierten, äußerst gut vernetzten und trotz seines geringen Alters politisch bereits erfahrenen Kandidaten ins Rennen um den Direktsitz im Maximilianeum schicke. Der Manteler leiste sowohl als Bürgermeister als auch Vorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion hervorragende Arbeit. Als stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union verfüge er über ausgezeichnete Verbindungen.Der Landrat zeigte sich überzeugt, dass Oetzinger auch für die "Freunde der CSU in Weiden" ohne weiteres wählbar und mitzutragen sei. Er werde so wie Petra Dettenhöfer und vor ihr Georg Stahl ein Abgeordneter für die ganze Region sein.Meiers Appell fand bei den Nachbarn Gehör. Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer teilte in einer Presseverlautbarung mit, dass am Montagabend zeitgleich der Geschäftsführende Vorstand der Weidener CSU getagt habe. Man werde dem Kreisvorstand, der in der nächsten Woche zusammenkomme, empfehlen, die Kandidatur Oetzingers zu unterstützen. Im Gegenzug stehe Neustadt Lothar Höher zur Seite, damit er Direktkandidat für den Bezirkstag werde. Beim Listenbewerber für den Landtag habe Weiden das Vorschlagsrecht, für den Bezirkstag Neustadt.Oetzinger freute sich über den großen Vertrauenvorschuss und über das erfreuliche Signal aus Weiden. Gemeinsam mit Höher wolle er ein gutes Tandem sein und die bevorstehenden Aufgaben bewältigen.