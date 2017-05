Politik Windischeschenbach

Beim CSU-Arbeitskreis für Umweltsicherung und Landesentwicklung klang Frust durch. "Wir unterstützen die Energiewende so gut wie möglich, aber Frankreich und Polen bauen neue Atommeiler", merkte ein Mitglied des Kreisverbandes bei der Versammlung in Windischeschenbach an. Enttäuscht von der geringen Teilnehmerzahl zeigte sich Vorsitzender Horst Schellkopf, der seine letzte Amtsperiode antrat: Wegen Terminüberschneidungen hatten sich etliche Mitglieder entschuldigen lassen.

In den vergangenen beiden Jahren war der Arbeitskreis auf 54 Mitglieder angewachsen. Der Altersdurchschnitt beträgt 61 Jahre. Als fortschrittlich bezeichnete Schellkopf unter anderem die Projektumsetzung der E-Busse in der Regensburger Innenstadt. Alle Kommunen würden angehalten, sich beispielhaft mit E-Autos ausrüsten. Zum Elektroauto gab es eine positive Abstimmung in der Stadtverwaltung Windischeschenbach. Als Voraussetzung müssten aber auch E-Tankplätze eingerichtet werden. Höhepunkt im vergangenen Jahr sei die Besichtigung des Müllkraftwerks in Schwandorf gewesen. Schellkopf versucht nach eigenen Angaben, sich als "Stimme der nördlichen Oberpfalz" im Bezirk einzubringen.Die AKU sollte sich künftig auch um die betroffenen Grundstücksbesitzer der Stromtrassen kümmern, forderte Willi Neuser. Man könne den Trassen-Verlauf nicht beeinflussen, sollte aber beratend einwirken. Als neues Mitglied konnte etz-Geschäftsführer Matthias Rösch gewonnen werden. Bürgermeister Karlheinz Budnik verwies auf mehrere Projekten, die in Windischeschenbach schon umgesetzt seien: LED-Laternen in der Innenstadt, Photovoltaik auf städtischen Gebäuden, kostensparende Technik im Freibad. Nicht zu unterschätzen sei auch das mobile Blockheizkraftwerk, das momentan im Freibad angeschlossen sei. Wegen verbesserter Zuschussverfahren könne man sich ein Elektroauto samt Ladestation für die städtischen Bediensteten vorstellen. 80 Prozent der Bürger hätten eine Fahrstrecke von nur bis zu 150 Kilometern am Tag für Arbeit und Freizeit, erklärte Georg Stahl. Leider hätten es die Automobilhersteller versäumt, rechtzeitig intensiv zu forschen.Die Neuwahlen führten zu folgendem Ergebnis: Vorsitzender Horst Schellkopf, Stellvertreter Gabriele Hagemann und Hans Scharbauer, Schriftführer Benedikt Grimm, Schatzmeister Burkhardt Hagemann, Beisitzer Elisabeth Weiß, Susanne Reithmeyer, Andreas Enders, Thomas Wilhelm und Albert Kick, Kassenprüfer Max Müllhofer und Georg Stahl. Für eine Besichtigung vorgesehen ist die Abtei Münsterschwarzach, die für ihren Energiehaushalt mittlerweile selbstständig sorgt. Das Windischeschenbacher Blockheizkraftwerk steht bereits im Mittelpunkt der nächsten Sitzung.