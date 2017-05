Politik Windischeschenbach

24.05.2017

13

0 24.05.201713

Führungswechsel bei den Freien Wählern in Windischeschenbach. Vorsitzende Annette Dietl kandidiert nach 16 Jahren an der Spitze nicht mehr.

Die Neuwahl des Vorstands gestaltete sich problemlos. Neuer Vorsitzender ist Markus Herrmann, vorher Kassier, Stellvertreter Josef Söllner, neuer Kassier Annette Dietl sowie Schriftführer Karl Gaach. Beisitzer sind Rosi Sammet, Gerhard Menzl und Helmut Windschiegl. Revisoren sind Siegfried Rahn und Berthold Raab. Die Wahlen erfolgten einstimmig.Josef Söllner blickte auf seine Stadtratstätigkeit. Die Themen reichten vom Haushalt 2016/2017, dem Brandschutz in der Mittelschule, der Mehrzweckhalle, den Zoigl-Denkmälern bis hin zum Reizthema Stromtrassen. Als besonders erfreulich bezeichnete es Söllner, dass mittlerweile im Stadtrat wieder mehr diskutiert werde. "In einer gelebten Demokratie sollten schließlich fruchtbare Diskussionen zu tragbaren Kompromissen führen." Söllner hielt eine Laudatio auf die langjährige Vorsitzende Dietl. Dabei wies er noch einmal darauf hin, dass sie als Gründungsmitglied der Freien Wähler seit nunmehr über 21 Jahren politisch aktiv sei und die Wählergemeinschaft 16 Jahre lang engagiert geführt habe. Auch ihren Nachfolger Herrmann bezeichnete er als Glücksfall. Der Zollbeamte war drei Jahre als Kassier tätig. Herrmann erklärte, dass ihm vor allem die Nachwuchsförderung am Herzen liege. Er versuche, junge Menschen für Kommunalpolitik zu begeistern.